İstanbul'daki taksilerde ''Sarı Hat'' dönemi! Singapur Modeli hayata geçiriliyor

Kağıthane'deki İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, oda seçimlerini 4 ay önce kazandıklarını hatırlattı.

Seçim döneminde "İstanbul'da taksi sektörünü pansuman değil, ameliyat etmeye, yani komple sistemi değiştirmeye talibiz." diye bir vaatte bulunduklarını anımsatan Dalcı, seçimin ardından taksi sisteminde komple bir yenilemeye gidildiğini, sistemin artık daha kurumsal, müşteri memnuniyeti odaklı, hizmet kalitesini artıran bir yapıya bürüneceğini söyledi.

Dalcı, şikayetleri sümen altı etmediklerini, müşterilerin yanında olduklarını dile getirerek, müşterileri memnun etmek için "Sarı Hat" diye bir uygulamayı aktif ettiklerini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

İstanbul'daki bütün ticari taksilerin içine QR kodlu bir WhatsApp telefon numarası etiketi yapıştırdıklarını ve buradan kendilerine geri dönüşlerin olduğunu ifade eden Dalcı, "Bu geri dönüşlerde hedef süremiz 5 dakika. Beş dakikada müşterimize geri dönüp, kayıp eşyası, bir şikayet ya da olumlu bir görüşü varsa bununla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Müşterilerimiz de bu işin bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmediklerini söylüyorlar. Bu da bizi keyiflendiriyor ve daha çok motive ediyor. Sürücülerimizle ilgili ikinci bir WhatsApp hattı kurduk. Biz 'İç Denetim Hattı' olarak bunu nitelendirdik. İyi sürücü, kötü sürücüyü burada denetliyor." diye konuştu.

Saha denetimlerine başladıklarını ve sorun olduğunda anında müdahale ettiklerini belirten Dalcı, esnafın mali yükünü hafifletmek için geçen hafta iki tane 7/24 çalışan servis açtıklarını, bu serviste taksi esnafının motor, mekanik, yağ bakımı gibi ihtiyaçlarını çok ekonomik koşullarda karşıladıklarını aktardı.



Oda bünyesinde araç parça satışlarına da başladıklarını ve amaçlarının piyasayı regüle etmek olduğunu kaydeden Dalcı, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir örneğin olmadığını söyledi.

"SİNGAPUR MODELİ TAKSİCİLİK SİSTEMİ" TEST AŞAMASINDA

Dalcı, dijitalleşmeyi önemsediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Taksi çağırma uygulamaları, müşterilerimizden ve taksi sürücülerinden çok yüksek komisyon alıyorlar. Bunun çok hakkaniyetli olmadığını, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu minvalde ne yaptık? 'Singapur Modeli Taksicilik Sistemi' diye bir program yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Allah nasip ederse de bir aya kalmaz bunun tanıtımını yapacağız. İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolcu alsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz."

Taksi sürücülerinin güvenliği için de çalışma yaptıklarını anlatan Dalcı, sürücü koltuğuna kabin yapılacağını, bunun çalışmalarının da yakında biteceğini bildirdi.

Dalcı, korsan uygulamayla ilgili 24 Haziran'da saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda davalarının olduğunu ve müspet bir sonuç beklediğini ifade ederek, "Biz, Türk mahkemelerine inanıyoruz, hukuki olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Korsan uygulamanın 24 Haziran'da inşallah mahkemeden de böyle karar duruşmasıyla sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.