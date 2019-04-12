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İstanbulkart'ın uluslararası alışveriş kartı olması için ilk adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BELBİM AŞ ile BKM arasında İstanbulkart'ın yerli ve milli ödeme sistemi TROY ile entegre edilmesi için iyi niyet protokolü imzalandı.

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Böylece 18 milyon aktif kullanıcısı bulunan İstanbulkart'ın, market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde alışveriş kartı olarak kullanılması için ilk adım atılmış oldu. 
 
Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonunda, kredi kartı veya hesap kartı ile POS cihazlarından yapılan ödeme işlemleri İstanbulkart'a uyumlu olacak. 
 
İstanbulkart, banka kartına gerek duymaksızın tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemlerinde kullanılabilecek. İstanbulkart, Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve yaklasık 2,4 milyon o?deme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir uluslararası ön ödemeli bir kart haline dönüşecek. Vatandaşlar İstanbulkart ile toplu ulaşım ücretini öder gibi market, restoran, kafeterya gibi iş yerlerinde ödemelerini yapabilecek. İstanbulkart ile alışverişlerde ödemeler tek çekim olarak gerçekleştirilecek. 

''Her darbe kan kaybıdır, Sudan´ın bunu yaşamasını istemem''

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