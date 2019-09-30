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İstanbullulara güzel haber: Binasını güçlendirene 50 bin lira faiz desteği

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Gürgen “Riskli binaların güçlendirilmesi için bazı zorlukları kaldıracağız. İsteyene, kredi için 50 bin liraya kadar faiz desteği vereceğiz” dedi.

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İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından şehirdeki binaların durumu yeniden gündeme geldi. Hükûmetin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacağı güçlendirme düzenlemesiyle özellikle sahil bölgelerde imar planına uyumsuzluk sebebiyle güçlendirilemeyen binlerce binaya el atılacak.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen; güçlendirme için bir şans vereceklerini, imarla ilgili birtakım mecburiyetleri ortadan kaldıracaklarını belirtti. Gürgen, şunları söyledi:
 
Mesela altı katlı binanız var. Güçlendirmek istiyorsunuz, projeleri hazırladınız. Belediyeye gittiğinizde ‘Burası dört kata düşmüş, iki katını yık’ gibi bir cevapla karşı karşıya kalınabiliyor. Bunun önünü açacağız. Güçlendirme de ruhsata tabi olacak. Yeterliliğe sahip firmalar projeyi hazırlayacak. İnşaatını bir yükleniciye verecek. Parası neyse verecek ve yaptıracak.
 
50 BİN LİRA FAİZ DESTEĞİ
 
Binasını güçlendirmek isteyene, alacakları kredi için hane başına 50 bin liraya kadar faiz desteği de vereceğiz. Bu, 10 yılda geri ödenecek. Amacımız, muhtemel bir depremi en az kayıpla atlatmak. Şartlarımız elbette mevcut. Mülkiyetle alakalı problem olmayacak. Başkasının arsasına ev yaptıysan ona şans veremeyiz. Kendi sınırları içerisinde kalıyorsa ve ilave metrekare kazanmayacaksa izin var.
 
(Türkiye Gazetesi)

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