Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası için vatandaşlara yeni kolay sağlayacak adımı duyurdu. Bakan Kurum, 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşların kampanyadan faydalanabileceğini açıkladı.

Konuya ilişkin NSosyal platformunda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı;

"Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak."