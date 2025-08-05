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Ekonomi

İstanbul'un kaderi beceriksizlerin elinde! İBB 6 yıldır tek çözüm üretemedi

1994 yılında İBB Başkanı olan Erdoğan, bir damla suya muhtaç olan İstanbul'un su sorununu dev projelerle çözmüştü. Dönemin İSKİ Genel Müdürü Eroğlu, 'CHP, yaptığımız yatırımların işletmesini bile beceremiyor.' sözleriyle uyardı.

Sabah5 Ağustos 2025 Salı 07:46 - Güncelleme:
İstanbul'un kaderi beceriksizlerin elinde! İBB 6 yıldır tek çözüm üretemedi
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Türkiye'de İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Aydın gibi büyük şehirler başta olmak üzere birçok önemli ilçe yaz döneminde su sıkıntısı yaşıyor. Turizm için kritik öneme sahip tatil beldeleri başta olmak üzere, yerel yönetimlerin beceriksiz tutumları Türkiye'yi "susuz yaz"la karşı karşıya bırakıyor.

Patlak veren su krizinde İzmir'de 6'şar saatlik su kesintisi başlıyor, Tekirdağ'da ise vatandaşlar 1990'ların başında İstanbul'da olduğu gibi ellerinde su bidonlarıyla kuyruk oluşturuyor.

İstanbul'da ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen başta olmak üzere büyük projeler sayesinde şimdilik su sıkıntısı çekilmiyor. Ancak 6 yılda su ihtiyacını karşılamak için tek bir çivi dahi çakılmaması İstanbul'un 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela"ya dönebileceği korkusunu yaşatıyor.

"Suyun profesörü" olarak bilinen dönemin İSKİ Genel Müdürü ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de su sıkıntısının yaşanmasında iklim değişikliği kadar yerel yönetimlerin beceriksizliğinin de kritik önemde olduğunu söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için oluşturduğu internet sitesinde "Melen" projesinden bahsedildiğine dikkat çeken Eroğlu, "Biz Melen'i hayata geçireli yıllar oldu.

Sabah'ın haberine göre, Eroğlu, "İstanbul bugün su sıkıntısı çekmiyorsa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başta Melen olmak üzere yapılan yatırımların sayesindedir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN YATIRIMLARI SAYESİNDE MUSLUKTAN HÂLÂ SU AKIYOR

İstanbul'un susuz kalmamasını sağlayan en büyük yatırımın "Büyük Melen Projesi" olduğunu vurgulayan Eroğlu "Melen'den İstanbul'a ilk su 20 Ekim 2007'de akmaya başladı.O günden bu yana, şehrin su ihtiyacının büyük kısmı bu hattan karşılanıyor. Sayın Erdoğan'ın İstanbul için yaptığı barajlar, isale hatları, terfi merkezleri ve içme suyu ileri arıtma tesis yatırımları sayesinde İstanbul'da sular akmaktadır. Son 6 yılda İstanbul'a tek bir damla yeni su kaynağı eklenmedi. Yine de Melen ve Yeşilçay sayesinde musluklardan su akıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMAZSA KERBELA'YA DÖNER

İstanbul'da gerekli yatırımların yapılmaması halinde 1994 öncesinde olduğu gibi "Kerbela" dönemine dönülmesinin kaçınılmaz olacağına dikkat çeken eski Bakan Eroğlu, "İzmir'de de yanlış üzerine yanlış yapıldı. İzmir'de yaptıklarımızın üzerine bir taş bile koyamadılar. Yaptık bari işletin. Eğer biz İzmir'de olsaydık, bugün yaşanan su sıkıntısı olmazdı" dedi.

HAZIR PROJELERIN GÖLGESİNDE YATTILAR!

İstanbul başta olmak üzere su sıkıntısı yaşanan yerlerde CHP'li yerel yönetimlerin işi "yüzlerine gözlerine" bulaştırdıklarını savunan Eroğlu, "Hazır projelerin gölgesinde, yeni bir damla su getiremeyenlerin Melen'i diline dolaması ise abesle iştigaldir. Politika yapmaktan iş yapamıyorlar. Büyük Melen suyu Boğaz'ı tünelle geçerek Kâğıthane'ye ulaşıyor. İstanbul Boğazı'nın altında günde 3 milyon metreküp suyu ileten dev tünelden ilk geçen başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu" dedi.

  • veysel eroğlu

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