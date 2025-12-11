İSTANBUL 14°C / 7°C
Ekonomi

İstanbul'un trafik yükünü rahatlatacak: Kule inşaatında sona gelindi

Kanal İstanbul Projesi'nin 6 köprüsünden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün kule inşaatında sona gelindi. Köprünün kulelerinin inşaatında sona gelinirken açışının ardından bağlantı yollarının yapımı ile birlikte İstanbul'un trafik sorununu rahatlatması bekleniyor.

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere Köprüsü'nün ayakları 170 metreyi aştı. Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü'nü ve Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Nakkaş kesimi, viyadükleri ile birlikte inşaatı hızla devam ediyor. Yol çevresinde Hafriyat kamyonları ve kepçeler yolun geçeceği bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Köprünün her iki ayağındaki 170 metre yükseklikte işçilerin hummalı çalışması havadan çekilen görüntüleri yansıdı. Köprü ile birlikte otoyol projesinde çevredeki konutlar da yükseliyor. Köprünün ayaklarından en üst kısmında inşaat çalışmalarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün logoları bulunuyor.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli olacak. Köprünün platform genişliği 46 metre diamond geometrisi tasarımı dikkat çeken köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Sazlıdere Köprüsü İstanbul Boğazı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden daha tamamlandığında daha yüksek olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü unvanını alacak.

