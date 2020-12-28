İşte 2021 AGİ ücretleri

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11

Bakan Selçuk yapılan değerlendirme sonucu 2021 yılında asgari ücretin yüzde 21 artış ve 500 lira zamla 2 bin 825 TL olarak açıkladı.

2021 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından asgari geçim indirimi ücretleri de şekillenmiş oldu.

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranındaki zam oranı sonrası asgari geçim indirimi (AGİ) ödemelerine de zam gelmiş oldu. Son yapılan zamlara göre, asgari ücretle çalışan bekar bir kişi 268 lira AGİ yardımı alacak.

AGİ ödemeleri, çalışan kişinin eşinin çalışması veya çocuğu olmasıyla farklılık gösteriyor.

İşte 2021 yılında evli olan ve çocuğu olan kimselerin alacağı AGİ yardımları:

Evli olan eşi çalışmayan: 321 lira

Evli olan eşi çalışan: 268 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 362 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 308 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 348 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 456 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 429 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 456

AGİ NEDİR?

AGİ’nin açılımı Asgari Geçim İndirimi olarak belirtilmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin medeni durumu ile çocuk sayısına göre Agi farklılık göstermektedir. AGİ’den yararlanmak isteyen kişiler 16 yaşından büyük ve sigortalı şekilde çalışan olmalıdır. Bu kişilerin asgari geçimini sağlayacak kısım elde ettiği toplam gelirden çıkarılması yani vergi dışı bırakılması ile AGİ hesaplanır. AGİ, doğrudan sigortalı şekilde çalışan işçiye işveren tarafından ödenir. İşveren bu ödemeyi devlet adına yapar. Ayrıca ödenen bu tutar işverenin gelir vergisinden düşer.

AGİ, her yıl değişiklik gösterdiği gibi yıl başının gelmesi ile yeniden hesaplanır.

2020 yılında hesaplanan AGİ’ye göre en düşük AGİ tutarı sigortalı çalışanlar için 191,88 TL olarak belirlenmiştir. Medeni durum ve çocuk sayısı baz alındığında AGİ miktarları değişiklik göstermektedir.