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Ekonomi

İşte fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 334,8 liradan alıcı buluyor.

AA26 Mart 2020 Perşembe 11:30 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:30
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Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 333,8 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 334,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 550 lira, Cumhuriyet altını da 2.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışa 1.607 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD'de senatonun 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylamasının ardından küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin 4. çeyrek büyümesi ve işsizlik başvurularıyla birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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