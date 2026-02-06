Türkiye'de uzun süredir tartışılan süresiz nafakanın kaldırılması gündemde. Kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor. Buna göre evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Çalışmayla kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME YAPILACAK

Kadınların mağdur olmasının önüne geçilecek formüller üzerinde de duruluyor. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, AK Partili kaynaklar, yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamayacaklarının altını çiziyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek. Ayrıca uzun süreli çekişmeli boşanma davalarının da önüne geçmek için çalışma yapılıyor. Yıllar süren boşanma davalarının mağduriyet oluşturduğu, bu nedenle kısa sürede karar verilmesi için düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

DEĞERLENDİRİLEN BAZI FORMÜLLER:

Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Üzerinde çalışma yapılan süreli nafaka formülleri şöyle:

3 yıl evlilik için 5 yıl nafaka.

5 yıl evlilik için 7 yıl nafaka.

10 yıl evlilik için 12 yıl nafaka.