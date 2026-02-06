İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6179
  • EURO
    51,5528
  • ALTIN
    6769.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İşte masadaki formüller! Süresiz nafaka dönemi bitiyor
Ekonomi

İşte masadaki formüller! Süresiz nafaka dönemi bitiyor

Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde. Evlilik süresine göre nafaka verilmesini öngören bir formül için çalışılıyor. Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek.

AKŞAM Gazetesi6 Şubat 2026 Cuma 08:13 - Güncelleme:
İşte masadaki formüller! Süresiz nafaka dönemi bitiyor
ABONE OL

Türkiye'de uzun süredir tartışılan süresiz nafakanın kaldırılması gündemde. Kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor. Buna göre evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Çalışmayla kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME YAPILACAK

Kadınların mağdur olmasının önüne geçilecek formüller üzerinde de duruluyor. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, AK Partili kaynaklar, yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamayacaklarının altını çiziyor. Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek. Ayrıca uzun süreli çekişmeli boşanma davalarının da önüne geçmek için çalışma yapılıyor. Yıllar süren boşanma davalarının mağduriyet oluşturduğu, bu nedenle kısa sürede karar verilmesi için düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

DEĞERLENDİRİLEN BAZI FORMÜLLER:

Evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Üzerinde çalışma yapılan süreli nafaka formülleri şöyle:

3 yıl evlilik için 5 yıl nafaka.

5 yıl evlilik için 7 yıl nafaka.

10 yıl evlilik için 12 yıl nafaka.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.