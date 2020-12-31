İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ile ilgili son durum

31 Aralık 2020 Perşembe 12:56 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 12:56

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı çalışanlar ve işverenler tarafından merak ediliyor. İşten çıkarma yasağı ile ilgili son durum; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek çalışanlar işten çıkarılabiliyor. İşte İşten çıkarma yasağı son durum

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 2 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Ocak'da değil de 17 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SON DURUM

İşte çıkma yasağı 17 Ocak 2021 yılında sona erecekti. Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre işten çıkarma yasağı bu tarihten itibaren iki ay süre ile uzatıldı. Eğer yeni bir karar açıklanmazsa işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 yılında bitecek.

HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.

27 Mart'a kadar nakdi ücret desteği devam edecek.