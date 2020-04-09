İşten çıkarma yasaklandı mı? Ücretsiz izne ayrılanlar ve işten çıkarılanlar ne olacak?

09 Nisan 2020 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:47

İşverenler ve işçileri yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün alınan bir kararla işten çıkarma üç ay süreyle yasaklandı. Ücretsiz izne ayrılan işçilere ise belli bir ücret ödenecek. Peki ücretsiz izine çıkarılanlar ne olacak? İşten çıkarmaların yasaklanıp yasaklanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte tüm soruların yanıtları...

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda düzenlemeler içeren 62 maddelik bir taslak metin hazırlandı. Vatandaşlar 'İşten çıkarma yasaklandı mı? Ücretsiz izine çıkarılanlar ne olacak?' konuları ile ilgili arama motorlarında arama yapmaya başladı. İş dünyası ile paylaşılan metne göre; istihdamı korumak adına işten çıkarmalar 3 aylığına yasaklanacak. Cumhurbaşkanı bu yasağın süresini 6 aya kadar uzatabilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı'nın iradesi ile işten çıkarma yasağı altı aya kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLAR NE OLACAK?

İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşınacak. Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı. Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek.

İŞSİZLİK SİGORTASI ALAMAYANLARA DEVLET YARDIMI

İşten çıkarmaların yasaklandığı metinde, işverenlere aynı süreler kapsamında ücretsiz izne çıkarma hakkı verildi. Ücretsiz izne ayrılanlar ve işten çıkarılanlara devlet desteği verilecek. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek. Yardımın süresini de Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.

Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.

Devlet İhale Kanununda istisna açılarak, salgın da mücbir sebepler arasına alındı ve sözleşme feshi imkanı sağlandı. Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerlerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına da imkan sağlayan düzenleme yapıldı. Hazine taşınmazlarına yönelik ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına da izin verildi.

Bir başka madde ile de Hazine taşınmazlarını kullananların satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı vb. bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince alınmaması, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılması, bu işlemlere ilişkin faiz alınmaması veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması konularında ve diğer hususlarda düzenleme yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki verildi.

Ayrıca, Devlet İhale Kanununa bir ek madde konularak, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinin ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandı. Madde ile ihalenin hazırlık, yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik bütün işlemler elektronik ortamda yapılabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için bir usul ve esas yönetmeliği çıkaracak.