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İstifa etseniz de işsizlik maaşı alabilirsiniz! İşte şartları

Sigortalı işsizlere, işten çıkarıldıkları dönemde İŞKUR üzerinden, çalışırken aldığı maaşa göre değişmekle birlikte aylık en az 1015 lira en fazla da 2031 lira ödeniyor. Gerekli koşulları taşıması halinde istifa edenlerin de işsizlik maaşından faydalanma imkanı var.

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Çalışanlar işsiz kaldıklarında 10 aya varan maaş imkanından yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin yolları da bulunuyor.
 
Haklı fesih durumunda kendi isteği ile işten ayrılanlara da işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor.
 
İşte sorularınızın yanıtları:
 
İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
 
4A'lı olarak çalışan sigortalılar, haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor.
Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.
 
İSTİFA EDENİN HAKKI YOK MU?
 
Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler, işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var.
 
Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.
 
Eğer konu yargıya intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor.
 
Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, sözleşmeye uyulmaması gibi olaylar haklı fesih kapsamına giriyor.
 
HER SİGORTALIYA ÖDENİYOR MU?
 
İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek şart. Yine işten ayrılmadan önceki son 120 günde de hizmet akdine tabi çalışmak gerekiyor. (Takvim)

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