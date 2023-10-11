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Ekonomi

İstihdam son bir yılda 667 bin kişi arttı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ağustosta 31 milyon 19 bin iken bu yıl ağustos itibarıyla 667 bin kişi artarak 31 milyon 686 bine yükseldi. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, aylık bazda işsizlik oranındaki azalış eğilimi devam ederken istihdam edilen kişi sayısı da artıyor.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
İstihdam son bir yılda 667 bin kişi arttı
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Ağustos 2022'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 64 milyon 793 bin iken bu yıl ağustosta 701 bin artışla 65 milyon 494 bin oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ağustosta 31 milyon 19 bin iken bu yıl ağustos itibarıyla 667 bin kişi artışla 31 milyon 686 bin kişiye yükseldi.

Erkeklerin istihdamı söz konusu dönemde 20 milyon 957 bin olarak hesaplanırken bu yıl ağustosta 306 bin artışla 21 milyon 263 bine çıktı. Kadınların istihdamı ise bu dönemde 10 milyon 62 binden 10 milyon 423 bine yükseldi.

Ocak 2014'te yüzde 9,2 olarak hesaplanan işsizlik oranı Aralık 2017 ve Ağustos 2022 dışındaki tüm aylarda çift haneli rakamlarda seyretti. Son aylarda azalış eğilimine giren işsizlik oranı haziranda yüzde 9,6, temmuzda yüzde 9,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran ağustosta yüzde 9,2 olarak gerçekleşti ve Ocak 2014'teki seviyesine düştü.

Ocak 2014'te istihdam oranı yüzde 45 iken, söz konusu dönemde en yüksek istihdam oranı yüzde 48,6 ile 2023 Ocak'ta hesaplandı. Bu oranın ağustosta yüzde 48,4 olduğu öngörüldü.

ERKEKLERDE İŞSİZLİK 132 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

İşsizlik oranı erkeklerde ağustosta yüzde 7,5 olduğu öngörülürken bu oran en son Temmuz 2012'de yüzde 7,4 olarak hesaplanmıştı. Böylece işsizlik oranı 132 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 2012 Temmuz ayından bu yana hesaplanmış en düşük sayı olarak kayıtlara geçti.

Erkeklerin 2012 Temmuzda istihdam oranı yüzde 62,6 iken ağustosta yüzde 65,6 olarak hesaplandı. Kadınlarda işsizlik oranı ise ağustosta yüzde 12,6 olarak tahmin edilirken, bu oran en son Mayıs 2016'da yüzde 12,6 olarak tahmin edilmişti.

Mayıs 2016'da kadınlarda istihdam oranı yüzde 28 iken bu yılın ağustos ayında yüzde 31,5 oldu.

Öte yandan istihdam oranı, istihdamın, üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane), huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla gibi yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfusun içindeki oranını belirtiyor.

Mevsim etkisinden arındırılmış 2014-2023 ağustos dönemini kapsayan işsizlik oranı ise şu şekilde:

YıllarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20149,29,59,59,79,79,79,910,210,110,410,510,3
201510,310,510,710,510,210,210,110,110,210,210,210,4
201610,210,110,210,110,310,711,111,111,611,511,612,1
20171211,911,911,611,11110,610,510,310,310,19,9
20189,8101010,210,610,710,811,211,511,612,212,7
201913,613,813,913,813,713,713,914,114,113,513,313,4
20201312,61313,513,613,714,212,912,613,11312,6
202112,513,312,813,313,311,111,611,911,31111,111
202211,210,811,110,810,810,410,29,810,110,210,110,2
20239,710,110109,59,69,49,2



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