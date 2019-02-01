İstihdama 'çağrı merkezi' desteği

Sadece Teleperformance’ın bu yıl bin 400 yeni istihdam yapacağına ve Türkiye’nin yeni iş bulma konusunda hedeflerini yakalayacağı belirtildi.

GENÇLERE EĞİTİM

Teleperformance Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Korhan Göksu, 2018 yılı içinde 405’i Uşak ili olmak üzere, Türkiye genelinde 1.000’e yakın kursiyere eğitim verildiğini açıkladı. 2019’da Teleperformance Türkiye bünyesinde profesyonel beceri kazandırılmak üzere alınacak kursiyer sayısı ise 1.400 olarak açıklandı. Teleperformance Türkiye, sunduğu eğitimler ile çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere destek olmayı amaçlıyor. Kariyer gelişim eğitimleri konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından veriliyor. Bu eğitimlerde çalışanlara ve yöneticilere kendilerini sürekli olarak geliştirme imkanı sunuyor. Çalışanlar stres yönetimi, zaman yönetimi, proje yönetimi ve istatistiksel analiz gibi konuları kapsayan eğitim programlarıyla iş süreçlerindeki verimliliğini artırıyor, koçlardan aldıkları özel iletişim dersleriyle de iletişim becerilerini geliştiriyor. İş hayatında ihtiyaç duyulan Excel gibi bilgisayar programlarının nasıl kullanılacağı, kullanıcı verilerinin nasıl güvende tutulacağı gibi soruların cevabı çeşitli eğitimlerle çalışanlara aktarılıyor.