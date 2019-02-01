12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,167
  • 5,923
  • 219.254
  • 104.074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İstihdama 'çağrı merkezi' desteği

Türkiye’de istihdam seferberliği yürüten İŞKUR’un Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Uşak İŞKUR yöneticileri, Teleperformance Türkiye tarafından Uşak’ta verilen mesleki eğitimleri ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sadece Teleperformance’ın bu yıl bin 400 yeni istihdam yapacağına ve Türkiye’nin yeni iş bulma konusunda hedeflerini yakalayacağı belirtildi. 

GENÇLERE EĞİTİM 

Teleperformance Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Korhan Göksu, 2018 yılı içinde 405’i Uşak ili olmak üzere, Türkiye genelinde 1.000’e yakın kursiyere eğitim verildiğini açıkladı. 2019’da Teleperformance Türkiye bünyesinde profesyonel beceri kazandırılmak üzere alınacak kursiyer sayısı ise 1.400 olarak açıklandı.  Teleperformance Türkiye, sunduğu eğitimler ile çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere destek olmayı amaçlıyor. Kariyer gelişim eğitimleri konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından veriliyor. Bu eğitimlerde çalışanlara ve yöneticilere kendilerini sürekli olarak geliştirme imkanı sunuyor. Çalışanlar stres yönetimi, zaman yönetimi, proje yönetimi ve istatistiksel analiz gibi konuları kapsayan eğitim programlarıyla iş süreçlerindeki verimliliğini artırıyor, koçlardan aldıkları özel iletişim dersleriyle de iletişim becerilerini geliştiriyor. İş hayatında ihtiyaç duyulan Excel gibi bilgisayar programlarının nasıl kullanılacağı, kullanıcı verilerinin nasıl güvende tutulacağı gibi soruların cevabı çeşitli eğitimlerle çalışanlara aktarılıyor. 

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den ABD'ye sert Venezuela tepkisi

BM'den ABD'ye sert Venezuela tepkisi

Facebook, Twitter ve Instagram'dan operasyon

Facebook, Twitter ve Instagram'dan operasyon

Belgesel çekerken tarihi denizaltı buldular

Belgesel çekerken tarihi denizaltı buldular

Başkonsolosluğumuza saldıran PKK’lıya hapis istemi

Başkonsolosluğumuza saldıran PKK’lıya hapis istemi

Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran hamlesi

Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran hamlesi

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek

'Zeldin'i çıldırırken izlemek keyifli olacak'

'Zeldin'i çıldırırken izlemek keyifli olacak'

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün sözde Azerbaycan sorumlusu tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA