İstikamet ihracat! Stratejik üretime devlet desteği

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, KOSGEB, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

81 İLDE BULUNAN 88 MÜDÜRLÜK

Kurum, KOBİ'lerin sanayideki entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, AR-GE, yenilik, iş birliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun ve günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek konularda işletmelerle temaslarda bulunmak amacıyla da belirlenen temalar çerçevesinde saha ziyaretleriyle bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, KOSGEB'in 81 ilde bulunan 88 müdürlüğünün ilk ziyaret sürecinde, işletmelerin enerji verimliliğine yönelik mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulması amacıyla 4 bin 44 işletmeye gidildi.

İkinci işletme ziyaret sürecinde ise öncelikli olarak AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı'ndan faydalanan veya faydalanma potansiyeline sahip 5 bin 197 işletmeye ziyarette bulunuldu.

KOSGEB'in saha ziyaretleri kapsamında son olarak, ihracat potansiyeline sahip işletmelere yönelik ziyaretlere başlandı.

- ÖNCE YERLİLEŞTİRİLDİ, SONRA İHRAÇ EDİLDİ

Bu kapsamda ziyaret edilen yerlerden biri EMGE Elektro Mekanik Gereçler Endüstrisi AŞ oldu. Şirketin Başkan Yardımcısı Müge Ertuğ Güzel, KOSGEB'in saha ziyaretlerini ve aldıkları destekleri anlattı.

Şirketlerinin savunma ve havacılık başta olmak üzere elektrik-elektronik ve medikal sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Güzel, ASELSAN ve TUSAŞ gibi Türk savunma sanayisi şirketlerinin yanı sıra Airbus, Boeing, Bombardier gibi dünya havacılık devlerine parça ürettiklerini söyledi.

Güzel, KOSGEB'in Stratejik Ürün Destek Programı ile el kontrol birimleri ürettiklerine işaret ederek, öncelikle bu ürünü millileştirdiklerini, sonra da ihracata başladıklarını dile getirdi.

KOBİ'lerin kendi öz sermayeleriyle sınırlı yatırımlar yapabildiklerini vurgulayan Güzel, "Bizler kapasitemizi artırmak için tezgah, personel, fabrika yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Dolayısıyla KOSGEB'in destekleri burada çok önem kazanıyor. Biz de bunları çok aktif kullanan bir firmayız. İnternet sitemizden yurt dışı araştırmasına, yurt dışı fuarlarına ziyaretlere kadar destek programlarından yararlanıyoruz." dedi.

Güzel, KOSGEB'in tüm desteklerinden faydalanmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2013'te kullandığımız destekle aldığımız bir yazılım bize havacılık sektörünün kapılarını açtı. Stratejik ürün desteğiyle el kontrol birimi 'joystick' grubunda bir ürün ailesi oluşturduk. Ürünü yerlileştirdik ve ihracatını gerçekleştirdik."

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika yatırımı yaptıkları bilgisini veren Güzel, sadece ekipman ve personel yatırımıyla kapasite artırılamadığını, verimliliğin de ön planda tutulması gerektiğini anlattı.

Güzel, bu kapsamda Endüstri 4.0 veya yalın üretim kapsamında desteklerin alınmasının önemine işaret ederek, "Bu destekler verimliliğimizi, dolayısıyla ihracat kapasitemizi artırmak için çok önemli. Yurt dışı fuar ve B2B konularında destek almamız önem taşıyor. Hatta bu desteklerin enflasyon oranında artırılmasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

- PROJE SONRASI İZLEMELERLE DESTEKLERİN VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜLÜYOR

KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Cemal Karkut da bu ay saha ziyaretlerinin temasının ihracat potansiyeli olan firmaların bu potansiyelini artırma ve ihracata başlatma olarak belirlendiğini dile getirdi.

Ziyaretlerde KOBİ'lere KOSGEB desteklerinin yanı sıra diğer destekleri de anlattıklarını vurgulayan Karkut, şunları kaydetti:

"Buralardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ziyaret ettiğimiz firmalar daha sonra KOSGEB müdürlüklerine destek başvurularında bulunuyorlar. Biz aldıkları desteklerin birinci ve ikinci yılları sonunda proje sonrası izlemeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz desteklerin etkinliğini verimliğini ölçüyoruz."

Karkut, desteklerin sonuçlarına ilişkin örnekler vererek, "Firmalarımız genel olarak ihracat kapasitelerini bu destek programı sayesinde artırıyorlar. Minimum yüzde 10-20 olmak üzere gerek müşteri sayılarını gerek yaptıkları ihracat tutarlarını artırmış oluyorlar." diye konuştu.