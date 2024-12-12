İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8795
  • EURO
    36,7516
  • ALTIN
    3039
  • BIST100
    10142.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklenmedik şekilde 50 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ABONE OL

SNB açıklamasında, politika faizinin 50 baz düşürülerek yüzde 0,5'e çekildiği bildirildi.

Analistlerin 25 baz puanlık beklentilerinin üstünde gerçekleşen bugünkü faiz indirimi, SNB'nin 9 yıl aradan sonra mart ayında yaptığı ilk faiz indiriminin ardından art arda dördüncü indirim oldu.

Banka 26 Eylül'de üçüncü kez faiz indirimine gitmişti.

SNB, martta Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

Böylece banka bu kararıyla gelişmiş ülkeler arasında politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü durumunu sürdürdü.

İsviçre'de son çeyrekte çekirdek enflasyon baskısının bir önceki çeyreğe kıyasla tekrar azaldığının belirtildiği açıklamada, "Enflasyon baskısını izlemeye devam edeceğiz ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekirse para politikasında düzenleme yapacağız." ifadesi yer aldı.

SNB, faiz oranı kararı için çok önemli olan enflasyon tahminini bir kez daha düşürdü. Banka, bu yıl için ortalama enflasyon tahminini yüzde 1,2'den 1,1'e ve 2025 için yüzde 0,6'dan 0,3'e çekti.

İsviçre, büyük ekonomiler arasında en düşük enflasyon oranlarından birine sahip.

Ülkede kasımda yüzde 0,7 olan yıllık enflasyonun, Haziran 2023'ten bu yana SNB'nin hedef aralığı olan yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesi dikkati çekiyor.

Banka, İsviçre'nin ekonomik büyümesini ise bu yıl için yaklaşık yüzde 1 olarak tahmin ederken, 2025'te ülkenin yüzde 1,0 ila 1,5 büyümesini bekliyor.

  • İsviçre Merkez Bankası
  • SNB politika faizi
  • faiz indirimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.