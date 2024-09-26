İsviçre Türkiye için sinyali verdi: Daha iyisini yapma potansiyelimiz var

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, hem ticaret hacmini hem de Türkiye'deki İsviçreli şirket sayısını artırmayı amaçladığını belirtti. Scheurer, bunu yapmak için pek çok nedenden daha iyisini yapma potansiyellerinin olduğunu söyledi.

Scheurer, AA muhabirine, Türkiye ve İsviçre arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin iyi seviyede ilerlediğini belirterek, iki ülke arasında yaklaşık 20 milyar dolara eş değer ticaret dengesinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de çalışan, yatırım yapan, iş veren 150'den fazla İsviçreli şirketin olduğuna vurgu yapan Scheurer, "Bu şirketler doğrudan 19 binden fazla istihdam yarattılar. Bunlar çok yüksek kalitede, çok fazla bilgi transferi içeren işler." ifadelerini kullandı.

Scheurer, Türkiye'de görevine yeni başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ticaret hacmimiz hem de Türkiye'deki İsviçreli şirket sayısını artırmayı amaçlıyorum. Pek çok nedenden dolayı daha iyisini yapma potansiyelimiz var. İsviçre, son 13 yılda üst üste dünyanın en yenilikçi ülkesi oldu. İsviçreli şirketler en yenilikçi şirketler. Çünkü araştırma ve geliştirmeye çok yatırım yapıyorlar. Çünkü bizim en iyi olmamız gerekiyor. İsviçre şirketleri biraz pahalı. Bu doğru. İsviçre frangı çok güçlü. Ama yine de en başarılı şirketler İsviçre'de. Çünkü kalite, inovasyon en üst seviyede."

Scheurer, Türkiye'nin büyük, İsviçre'nin ise küçük bir pazara sahip olduğunu ifade ederek, "Çok sayıda serbest ticaret anlaşmanız var. Bizim de çok sayıda serbest ticaret anlaşmamız var." diye konuştu.

Türkiye'nin aynı zamanda inovasyon için itici güç olduğuna işaret eden Scheurer, dolayısıyla iki ülkenin, işbirliği yapmak, birbirlerini tamamlamak ve birbirlerinden faydalanmak için çok büyük imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Scheurer, "İsviçre'yi Türkiye'ye biraz daha yakınlaştırmayı ama aynı zamanda Türkiye'nin potansiyelinin İsviçreli şirketler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacağız." dedi.

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İsviçre'nin en küreselleşmiş ülke olduğunu belirten Scheurer, tekstil, otomobil, demir yolu, hizmetler, finans ve teknoloji ve yapay zeka alanındaki girişimlerin büyük talep gördüğünü aktardı.

Scheurer, İsviçre'nin inovasyonda ön planda olduğunu dile getirerek, "İstanbul ve Ankara'da çok iyi üniversiteler, çok iyi inovasyon, startuplar var. Dolayısıyla İsviçre teknolojisi ile Türk teknolojisinin birlikteliği gerçekten bir fark yaratabilir. Düzenlediğimiz İsviçre Günleri ile biraz da belirli konuları tespit etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İsviçre'nin Türkiye'de son 10 yılda her zaman en önemli doğrudan yabancı yatırımcılar arasında ilk 10'da yer aldığına işaret eden Scheurer, "Geçen yıl İsviçre Türkiye'deki en önemli 8'inci yatırımcıydı. Yine daha iyisini yapabiliriz ama daha iyisini yapmak için birçok argüman, birçok neden var. Geleneksel olarak iyi hizmet verdiğimiz sektörler, bankalar, sigorta, ilaç, tekstil endüstrisi, tüm yeni girişimler, yeşil işler, gerçekten oyunun kurallarını değiştirebilir." dedi.

Scheurer, Türk yetkililerle mükemmel bir işbirliklerinin olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'ye geldiğinden beri pek çok görüşme yaptığını, çeşitli kurumlarda yabancı yatırımlar ve İsviçre ile Türkiye arasında daha iyi bir işbirliği için büyük bir iştah olduğunun görülebildiğini söyledi.

Gelecek yıllarda Bern'deki Türk meslektaşı ile Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu ile daha fazla köprü kurmak için çalışacağını kaydeden Scheurer, "İsviçre'de yaklaşık 140 bin Türk kökenli insanımız var. Bu çok faydalı bir diaspora. Bunlar Türkiye'nin İsviçre'deki elçileridir. Tatil için Türkiye'ye döndüklerinde ya da emeklilik için geri geldiklerinde, Türkiye'ye döndüklerinde İsviçre'nin iyi birer elçisi oluyorlar." ifadesini kullandı.

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