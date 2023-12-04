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Ekonomi

İtalya sipariş verdi! Türkiye'den alacaklar! Tam 44,2 milyon avro

Karsan, İtalya'dan 44,2 milyon avroluk sipariş aldı.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
İtalya sipariş verdi! Türkiye'den alacaklar! Tam 44,2 milyon avro
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Karsan, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi (Consip S.P.A) ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplam 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon avro bedelli (KDV hariç) sipariş aldı.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, Consip S.P.A ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon avro bedelli (KDV hariç) siparişler almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında, teslimatların 2024 ve 2025 yılları içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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