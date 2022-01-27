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Ekonomi

İtalya'dan Türkiye kararı

İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşeterek, turistik gezilere izin verdi.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:41
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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen tüm ziyaretçilere uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Şubat'tan itibaren hafifletileceğini duyurdu.

Bu kapsamda Bakan Speranza, AB ülkelerinden gelen yolcuların sadece "yeşil geçiş" belgesiyle ülkeye girebilmesini mümkün kılan düzenlemeyi imzaladı. Speranza'nın imzaladığı düzenlemeyle aynı zamanda AB dışındaki 6 ülkeye de turistik amaçlı seyahat izni verildi.

Türkiye, Küba, Singapur, Tayland (Phuket adasıyla sınırlı), Umman ve Fransız Polinezyası "Kovid'siz turizm koridoruna" dahil edilirken, bu ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere şartlar dahilinde müsaade edildi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeye turistik seyahat için yolcuların seyahatlerden en fazla 48 saat önce yapılmış test sonucu, İtalya'ya girişte havalimanında da test yaptırması ve negatif sonuç ibraz etmesi gerekiyor. Söz konusu kuralları yerine getirenlerin ayrıca Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını ya da hastalığı geçirip iyileştiklerini belgelemeleri gerekiyor. İtalya'ya dönüşte ise karantinaya girmeleri gerekmiyor.

İtalya, bugüne kadar Türkiye'ye yalnızca sağlık, iş, ikamet adresine dönüş gibi nedenlerle seyahate izin veriyordu. Aşıya bakılmaksızın tüm yolcuların İtalya'ya dönüşte 10 gün karantinada kalması gerekiyordu. İtalya Sağlık Bakanlığına göre ülkede çarşamba günü 167 bin 206 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 426 kişi hayatını kaybetti.

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