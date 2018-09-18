İtalya'nın en büyük bankası Unicredit'in CEO'su Fabrizio Saccomanni, Türkiye'deki varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaşa karşı uluslararası şirketlerden Türkiye'ye güven mesajları geliyor. Son olarak İtalyan'ın en büyük bankası Unicredit CEO'su Fabrizio Saccomanni Türkiye'deki varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.