İtalya'nın en büyük bankası Unicredit'in CEO'su Fabrizio Saccomanni, Türkiye'deki varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı
Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik savaşa karşı uluslararası şirketlerden Türkiye'ye güven mesajları geliyor. Son olarak İtalyan'ın en büyük bankası Unicredit CEO'su Fabrizio Saccomanni Türkiye'deki varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.
Unicredit CEO'su Fabrizio Saccomanni Milano'da Bloomberg'in Avrupa Sermaye Piyasaları Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'deki yatırımlarına da değindi.
Türkiye'nin temellerinin güçlü olduğunu belirten Saccomanni, Türkiye'deki varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
(REUTERS)
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