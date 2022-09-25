İTO Başkanı Avdagiç: 'Beraber yürümeye' devam edeceğiz

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda bir konuşma yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 1882 yılında Dersaadet Ticaret Odası adıyla kurulan İTO'nun bugün ortak sayısı 1.5 milyon kişiye ulaşan 700 bin İstanbullu firmayı temsil ettiğini söyledi. Avdagiç, "Biz amasız, fakatsız bir şekilde, yerli ve milli ekonomiyi sarsılmaz bir şekilde inşa edenlerle 'beraber yürümeye' devam edeceğiz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki, Türkiye ekonomisi, tüm aktörlerinin dinamik yapısıyla küresel ekonomideki yerini daha da yukarı taşıma ve karşı karşıya kaldığı tüm güçlükleri yenme gücüne ve potansiyeline sahiptir. Biz Türk özel sektörü olarak bayrağı daha da yukarı taşımanın azim ve gayretindeyiz. İhtiyacımız olan tek şey, birbirimize inanmamızdır" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TÜCCARI TÜM ZORLUKLARDA İNİSİYATİF ALDI"

Türkiye'nin son 20 yılının İTO'nun hızla büyüdüğü, girişimcilerimizin cesaretle iş yaptığı bir 20 yıl olduğunu kaydeden Avdagiç, "2001'de en büyük ekonomik yıkımdan çıkan Türkiye, 2008 küresel krizini aşarken, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinde tek yürek olurken, pandemiden en az etkilenen ülkelerden biri olma başarısı gösterirken, İstanbul tüccarı tüm zorluklarda inisiyatif aldı, birlik ve beraberliğimize sahip çıktı. İstanbul ekonomisi büyüdükçe, Türkiye daha da ilerledi, Türkiye dünya liginde yükseldikçe İstanbul'un potansiyeli daha da arttı" diye konuştu.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tohumlarını ektiği İstanbul sevdasından ilhamla, İstanbul iş dünyası için coşkuyla çalıştıklarını ve İTO'nun 20'nci dönemini bir atılım devrine çevirdiklerini belirtti. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezini 1100 girişimciyle Türkiye'nin ve bölgenin en büyük start-up ve girişimcilik merkezine dönüştürdüklerini, Teknopark İstanbul'u da savunma sanayinin gözbebeği yaptıklarını kaydeden Şekib Avdagiç, "Yine tarihi Liman Hanı restore edip kültür ve eğitim dünyamıza kazandırdık. İDTM'yi pandemi döneminde yaptığımız yatırımlarla Avrupa'nın ve bölgemizin en modern fuar merkezlerinden biri haline dönüştürdük. Fuar merkezinin doluluk oranını yüzde 100'e yakın artırdık. Sözün özü; bir görev dönemi içinde en çok icraat ve faaliyet gerçekleştiren İTO yönetimi olmak için çalıştık" diye konuştu.

Programın açılışında İstanbul video gösterisi eşliğinde sanatçı Ahmet Koç'un bağlama resitali sunuldu. Toplantıya İTO Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyelerinin yanı sıra iş dünyası sivil toplum kuruluşu liderlerinden oluşan 2 bini aşkın sayıda kişi katıldı.

ÖDÜL KAZANAN KİŞİ VE KURUMLAR

Konuşmaların ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul iş dünyası adına Şükran Belgesi takdim etti. Ardından İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç tarafından takdim edildi. İşte restorasyon, kültür-sanat, turizm, teknoloji, vefa, girişimcilik ve dönüşüm olmak üzere 6 kategoride ödül kazananlar:

'Restorasyon' dalındaki ödül; Fatih Belediyesi'nin Osmanlı ve Bizans mimarisini bir arada yaşatan Yedikule Zindanları restorasyonuna verildi. Ödül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'a takdim edildi.

"Girişimcilik' dalında ödüle; yenilikçi anlayışıyla laboratuvar ortamında elmas üretmeyi başaran dünyadaki sayılı şirketlerimizden Appsilon layık görüldü. Ödülü, şirket adına Oğuzhan Karakaya aldı.

"Galataport Projesi, İstanbul'a dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı ve yeni kültür destinasyon alanı sunması ile 'Turizm' dalında ödüle layık görüldü. Ödül Doğuş Grubu Şirketleri Başkan Yardımcısı Gür Çağdaş'a takdim edildi.

"Dönüşüm' alanındaki İTO 140. Yıl Özel Ödülleri plaketi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 15 bin eserini İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile kalıcı hale getiren Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi'ye sunuldu.

"Kültür-Sanat' ödülüne; tarih bilincini görkemli yapımlarla yeni neslin ve ülkemizin gündemine taşıyan Bozdağ Film layık görüldü. Ödül, Bozdağ Film Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ'a verildi.

"Teknoloji' dalında ödüle; Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji üretiminin simge ismi, Türk havacılık ve savunma tarihine altın harflerle adını yazdıran merhum Özdemir Bayraktar layık görüldü. Ödülü, Bayraktar'ı temsilen Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar aldı.

İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Avdagiç tarafından takdim edildi. Ödüller restorasyon, kültür-sanat, turizm, teknoloji, vefa, girişimcilik ve dönüşüm olmak üzere 6 kategoride verildi.