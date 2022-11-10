İTO Başkanı Avdagiç seçim sonuçlarını 24 TV'ye değerlendirdi: Hizmetlerimiz katlanarak sürecek

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için dün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.



Türkiye'nin en büyük Odası olan İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) yapılan seçimleri 195 üyeyle ve açık ara farkla Şekip Avdagiç ve ekibi kazandı.

24 TV'de "Moderatör" programında İbrahim Güneş'in sorularını cevaplayan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, seçimi değerlendirdi.

Avdagiç, "İTO Türkiye'deki 365 oda ve borsa içerisinde en büyük odadır. Bu nedenle seçimler titizlikle takip edilir. Dün yapılan seçimlerde büyük bir katılımla gerçekleşti. 81 ayrı sektörü temsil eden sandıkta seçimi takip ettiler. Seçim sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Seçimlerin çok temiz ve kaliteli sonuçlandığını belirten Avdagiç, "Demokratik bir seçim oldu. Çıkan sonuçları derhal açıkladık. Rakip listeler ve adaylardan dahi herhangi bir itiraz gelmedi. Çünkü biz çok teknik ve doğru bir açıklama yaptık. Önümüzdeki dönem seçilen 273 meclis üyesinin tamamıyla İstanbul iş dünyasını en etkin şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

50 binden fazla işletme seçimlere katıldı. Çok yüksek adaylı bir seçim gerçekleşti, bu da katılımcı sayısını artırdı.

Bu kadar fazla aday arasında seçilmeleri hakkında değerlendirmelerini paylaşan Avdagiç, "2018 -2022 yılları arasında yaptığımız hizmet önemli bir referans oldu. Üyelerin süreç boyunca sağladığı katma değerler, İTO'nın içerisinde bulunduğu Teknopark İstanbul, kentin en büyük fuar merkezi olan İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye'deki en fazla girişimciyi barındıran vakıf hizmetimiz ve Kongre ve Ziyaretçi Bürosu gibi yaptığımız kaliteli hizmetler seçimi kazanmakta etkili oldu. Bunlar olumlu bulundu, bu faaliyetlerimiz önümüzdeki dönem de katlanarak sürecek. İstanbul Ticaret Odası çok kolay bir kurum değildir. Çok iyi sahip olmak lazım, üyelerin beklentilerini çok iyi analiz etmek lazım." şeklinde konuştu.