İTO Başkanı Avdagiç TCMB'nin reeskont kredisi kararını değerlendirdi

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin reeskont kredilerinde ihracatçının finansman maliyetini 15 puan azaltıp, KOBİ'lerin ihracat kredisi limitini artırdığını hatırlattı.



İhracatçı şirketlerin kredi maliyetlerini düşüren önemli bir adım atıldığını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:



"Ekonomi yönetimi politika setinde 'eş güdümlü ince ayar' yapmaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uygularken, seçici kredi mekanizmasıyla üretim ve ihracatı desteklemesi memnuniyet verici. Bundan sonra da fiyat istikrarı için çalışırken üretim, ihracat ve istihdamı da içeren eş zamanlı mücadeleden vazgeçmemeliyiz."