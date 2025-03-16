İttifakın Türkiye ısrarı karşısında endişeye kapılıp, itirafta bulundular: Yönetmemiz zor

AB'nin Türkiye'yi Avrupa savunma sistemine dahil etme planı Yunanistan'ı karıştırdı.

YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE ENDİŞESİ

Türkiye'nin AB'nin yeni güvenlik oluşumuna entegre edilmek istenmesini Atina için endişe yaratan bir gelişme olarak nitelendiren Yunan basını, "Küresel ilişkilerdeki hızlı gelişmeler ve Batı'nın Ukrayna savaşına ilişkin ortak duruşunun zayıflamasının Atina'nın yalnızca ABD-Avrupa çatışmasında korumak istediği dengeler açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin hem Avrupa'daki hem de Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki rolünü yükseltme arayışıyla başa çıkması gereken yepyeni bir senaryoyu şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında imzalanan insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasını işaret eden Yunan basını, Türkiye savunma sanayisinin 150 milyar dolarlık AB savunma bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanabileceğini ifade etti.

YUNAN-RUM İTTİFAKININ GELİŞMELERİ YÖNETMESİ ZOR

Yunanistan ile Rum kesiminin bu gelişmeleri yönetmesinin zor olacağı değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Trump yönetiminde birinci derecede önemli bir role sahip olmadığını belirten Yunan basını, bunun endişeleri daha da arttırdığından bahsetti.

YUNANİSTAN'DAN ABD VE İSRAİL'E YAKINLAŞMA ÇABASI

ABD hükümetinin İsrail'e sınırsız destek verdiğine vurgu yapan Yunan basını, "Yunanistan açısından İsrail ile ilişkilerinin son derece önemli olduğu ve Doğu Akdeniz jeopolitik sahasında yeni Amerikan yönetimiyle ilişkilerini şekillendirmede en etkili araç haline gelebileceği açıktır" ifadelerini kullandı.