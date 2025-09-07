İttifakta büyük risk: Türkiye'ye ihtiyaçları var

Asya basını, çok kutuplu dünyanın inşa sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılımını ele aldı.

Türkiye'nin Çin'deki zirveye dahil olmasının örgütün geleneksel üyeliğinin ötesinde giderek artan çekiciliğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Türkiye'nin NATO üyeliğine rağmen, son yıllarda ŞİÖ faaliyetlerine aktif olarak katılarak Batı ve Avrasya blokları arasındaki bağlarını dengelediği belirtildi.

Türkiye'nin katılımının ŞİÖ'ye sadece çeşitlilik kazandırmakla kalmayacağı aynı zamanda önemli bir stratejik derinlik de katacağı vurgulandı.

Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye'nin ŞİÖ çerçevesinde Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi göreceğini kaydeden Asya basını, Ankara'nın jeostratejik konumu ve NATO üyesi olma rolünün örgütün uluslararası görünürlüğünü ve güvenilirliğini artıracağını ifade etti.

Bu potansiyel faydalara rağmen Hindistan'ın Türkiye'nin örgüte katılımına itiraz ettiği belirtildi. Hindistan'ın itirazlarının kapsayıcılığın elzem olduğu bir dönemde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün vizyonunu daraltma riski taşıdığı ifade edildi.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir dönüm noktasında olduğunu yazan Asya basını, "Türkiye'nin tam üyelik hedefleri, örgütün giderek artan küresel çekiciliğini vurgulamaktadır. ŞİÖ, pan-Avrasya örgütü olarak önemini koruyacaksa, farklı jeopolitik görüş ayrılıklarını karşılama yeteneğini göstermelidir. Türkiye'nin potansiyel katılımı, ŞİÖ'nün kurucu üyeleriyle sınırlı olmadığını, daha geniş Avrasya gerçeklerine duyarlı olduğunu gösterecektir" ifadelerini kullandı.