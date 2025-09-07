İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İttifakta büyük risk: Türkiye'ye ihtiyaçları var
Ekonomi

İttifakta büyük risk: Türkiye'ye ihtiyaçları var

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir dönüm noktasında olduğunu yazan Asya basını, Ankara'nın jeostratejik konumu ve NATO üyesi olma rolünün örgütün uluslararası görünürlüğünü ve güvenilirliğini artıracağını ifade ederek Hindistan'ın itirazlarının örgüt için riskler barındırdığını kaydetti.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 10:59 - Güncelleme:
İttifakta büyük risk: Türkiye'ye ihtiyaçları var
ABONE OL

Asya basını, çok kutuplu dünyanın inşa sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılımını ele aldı.

Türkiye'nin Çin'deki zirveye dahil olmasının örgütün geleneksel üyeliğinin ötesinde giderek artan çekiciliğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Türkiye'nin NATO üyeliğine rağmen, son yıllarda ŞİÖ faaliyetlerine aktif olarak katılarak Batı ve Avrasya blokları arasındaki bağlarını dengelediği belirtildi.

Türkiye'nin katılımının ŞİÖ'ye sadece çeşitlilik kazandırmakla kalmayacağı aynı zamanda önemli bir stratejik derinlik de katacağı vurgulandı.

Avrupa ve Asya'yı birleştiren Türkiye'nin ŞİÖ çerçevesinde Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi göreceğini kaydeden Asya basını, Ankara'nın jeostratejik konumu ve NATO üyesi olma rolünün örgütün uluslararası görünürlüğünü ve güvenilirliğini artıracağını ifade etti.

Bu potansiyel faydalara rağmen Hindistan'ın Türkiye'nin örgüte katılımına itiraz ettiği belirtildi. Hindistan'ın itirazlarının kapsayıcılığın elzem olduğu bir dönemde Şanghay İşbirliği Örgütü'nün vizyonunu daraltma riski taşıdığı ifade edildi.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bir dönüm noktasında olduğunu yazan Asya basını, "Türkiye'nin tam üyelik hedefleri, örgütün giderek artan küresel çekiciliğini vurgulamaktadır. ŞİÖ, pan-Avrasya örgütü olarak önemini koruyacaksa, farklı jeopolitik görüş ayrılıklarını karşılama yeteneğini göstermelidir. Türkiye'nin potansiyel katılımı, ŞİÖ'nün kurucu üyeleriyle sınırlı olmadığını, daha geniş Avrasya gerçeklerine duyarlı olduğunu gösterecektir" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.