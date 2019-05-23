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İVME Finansman Paketi nedir? İVME Finansman Paketi neleri içerecek?

Son Dakika… Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin cari açığını düşürecek ve üretim yapan iş insanlarının teşvik edilmesini sağlayan İvme finans paketini açıklıyor. İVME Finansman Paketi dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. Stratejik öncelik orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Peki, İVME finansman Paketi nedir? İVME finansman Paketi neleri içeriyor? İVME finansman Paketi ile kimler desteklenecek? İşte haberimizin ayrıntıları…

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İVME Finansman Paketi inedir? İVME Finansman Paketi neleri içeriyor? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın son dakika açıklaması ile Türk milleti ve yatırımcısı ile paylaştığı İVME finansman Paketi ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, İVME finansman Paketi’nin içeriğini merak ediyor.  Albayrak’ın açıklamasına göre, “İVME Finansman paketi, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. Stratejik öncelik orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak. Kkredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/ödviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.” Dedi. İşte İVME Finansman Paketi ile ilgili son dakika gelişmelerİ...

İVME FİNANSMAN PAKETİ NEDİR?

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İvme Finansman Paketi 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat döviz gelir potansiyeli yüksek olan sektörlere yönelik olacak.

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek. Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

İvme paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak.

30 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

3 kamu bankamızın (Ziraat, VakıfBank, Halkbank) katılımıyla bu yıl sonuna kadar 30 milyar lira finansman sağlamış olacağız.

Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl olacak.

Azami kredi tutarı 150 milyon liraya kadar olacak.

Hammade-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi.

Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

İVME FİNANSMAN PAKETİ İLE HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENECEK?
 
Hammade-ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak.
 
Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi.
 
Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.
 
Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.
 
Bankacılık sektörü açısından da çok faydalı bir finansman ürünü ortaya çıkardık.
 
TARİHİMİZİN EN YÜKSEK CARİ FAZLASI
 
Cari dengedeki başarılı performansın sürmesiyle birlikte hazirandan itibaren cari fazla verileceğini öngörüyoruz.
 
İlk kez cari fazla dönemine haziran ayı itibarıyla gelmiş olacağız.
 
Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak.
 
Yılın ikinci yarısından itibaren çok net bir şekilde dengelenmeyi göreceğiz.
 
2019 yılını bütçe anlamında daha rahat yöneteceğiz.
 
Türk lirasına karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek.
 
İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık.
 
İlk çeyrekten itibaren çeyrek bazlı resesyon süreci geride kalacak.
 
İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif ivmeyi görmeye başlayacağız.

 

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