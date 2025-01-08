Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde üretim kapasitesi artırılarak dışa bağımlılığı hızla azaltan Türkiye'nin istikrarlı ve kararlı politikaları olumlu sonuçlar vermeye başladı. Özellikle petrol ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar sonucu ülke genelinde 125 bin varile yükselen günlük petrol üretimi, ithalat rakamlarına da olumlu yansımaya başladı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,82 azalarak 3 milyon 912 bin 199 ton oldu. Bu alanda asıl dikkat çekici düşüş ise ham petrolde yaşandı. Ham petrol ithalatı ekim ayında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26,3 azalarak, 2 milyon 180 bin ton oldu.

Türkiye, karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan ve 1 milyar varil petrol kapasitesi olduğu tespit edilen Gabar Dağı'nda da petrol üretimini her geçen gün artırmaya ve dışa bağımlılığı azaltmada emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2024 yılının Ocak ayında 35 bin varil petrolün üretildiği Gabar'da 2024 yılı 70 bin varil üretimle kapatıldı. Ocak ayının ilk haftasında 73 bin varil üretimle yıllık katkı 2 milyar doları aşarken, yeni yıl ile birlikte Türkiye genelindeki günlük petrol üretimi ise 124 bin varilin üzerine çıktı.

Gabar Dağı'nda üretilen petrolün hem Türkiye hem de Şırnak ekonomisine katkısının önemine değinen ekonomist Mesut Balta, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinin başında gelen Şırnak'ta gençlerin istihdamının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Mesut Balta, "Petrol gündem itibari ile Şırnak'taki sıcaklığını koruyor. Gün geçtikçe artan bir ivme var. Çünkü Şırnak artık önümüzdeki yıllarda bir petrol kenti olmaya aday. Bu nereden kaynaklanıyor? Şu anda ülkemiz günlük üretilen 125 bin varil petrol potansiyelinin 73 bin varilini Şırnak'tan karşılıyor. Bu da ülke ekonomisi açısından, enerji bağımlılığımızın azaltılması açısından oldukça önemli bir rakam. Bunun tabii ilerlemesi, ileriye gitmesi gerekiyor. Bölge halkımız, Şırnak halkımız bu nedenle de oldukça umutlu bu sonuçtan. Ülke ekonomisine kazandırdığı bu gelir kalemi nedeniyle oldukça gururlu bir durum yaşıyor Şırnak halkı. Bu anlamda özellikle istihdamın geliştirilmesi açısından da Şırnak için bir can suyu olma özelliğini taşıyor petrol rezervi. Şırnak'taki genç işsizliğinin azaltılması yönüyle de oldukça umut verici bir sektör olacağına benziyor petrol üretimi. Dolayısıyla bunun ekonomiye kazandırılması yönüyle de düşünüldüğünde aynı zamanda yerel ekonominin de desteklenmesi oldukça stratejik görülüyor. Özellikle bölge ekonomisinin daha sanayisel bir aktivite yakalaması, yatırımların olması ve yatırımlar nispetinde istihdamın geliştirilmesi oldukça önemli. Bu anlamda bazı planlamalar yapılması gerekiyor. Bölgeden olan göçlerin durdurulması ve genç beyinlerin, genç emeklerin burada kalması, ülke ekonomisine, bölge ekonomisine destek vermesi yönleri ile bazı planlamalar yapılması oldukça elzem bir nitelik taşıyor" dedi.

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