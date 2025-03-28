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Ekonomi

İzin verildi! Dünya devinden Türkiye kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, finans dünyasının önde gelen bankalarından olan İngiliz Barclays'ın Türkiye'de aracı kurum kurmasına izin verdi.

AA28 Mart 2025 Cuma 07:15 - Güncelleme:
İzin verildi! Dünya devinden Türkiye kararı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

SPK'nin haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre Kurul, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşunu uygun buldu.

Analistler, Kurul'un, bir süre önce yeni aracı kurum kuruluşunun önünü açtığına dikkati çekerek, uzun bir sürenin ardından bu ölçekte bir finans kurumunun Türkiye'ye olan ilgisinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

SPK, daha önce de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları olan Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ'ye ait 2 yeni aracı kurum kuruluşunu onaylamıştı.

  • Barclays
  • aracı kurum
  • Sermaye Piyasası Kurulu

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