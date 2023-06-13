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Ekonomi

İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Bakanlık harekete geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'deki toplu konut inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle bazı blokları mühürlendi. Bakanlık tarafından projedeki tüm binaların denetlenmesi kararı alındı.

13 Haziran 2023 Salı 07:26 - Güncelleme:
İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı! Bakanlık harekete geçti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne inşa ettirdiği toplu konutlar eksik demir ve hatalı beton kullanımı gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı. Başkan Tunç Soyer de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir yer olduğunu belirtip bu bölümün yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

İHBAR KABUL EDİLDİ

İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü çıkan haberleri ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. SABAH'a konuşan yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak. Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.

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