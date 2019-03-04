Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı içi son gün ne zaman? Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular, 25 Şubat 2019 günü başlayıp, 13 Mart 2019 günü saat 23:59’da sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Uzman erbaş alımı ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı’ndan (JGK) beklenen duyuru geldi. Geçtiğimiz yıl sonundan beri heyecanla beklenen jandarma uzman erbaş alımı başvuru işlemi ve şartları hakkındaki iş ilanına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki JGK uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır? Aranan şartlar neler?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımlarının ön başvuru sonuçları, JGK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İlana başvuran adaylar, sonuçlarını gerekli bilgileri girerek sorgulayabilir.

Jandarma uzman erbaş, astsubay alımı başvuru şartları (TSK JGK sözleşmeli er alımları başvuruları ne zaman?)

Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili başvuru şartları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Jandarma Genel Kumutanlığı’nca alımı gerçekleştirilmesi beklenen uzman erbaş, astsubay alımları, sözleşmeli er alımı ile ilgili iş ilanların yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa bile yakın zamanda JGK tarafından uzman erbaş, astsubay ve sözleşmeli er personel alımı ile ilgili iş ilanının yayınlanması bekleniyor.

Jandarma Genel Kumutanlığı’nca (JGK) düzenlenen uzman erbaş alımı astsubay ve sözleşmeli er alımları ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl alımları gerçekleştirilen Jandarma uzman erbaş alımları bu yılda yeni alımların gerçekleşmesi bekleniyor. JGK bünyesinde istihdam edilecek olan uzman erbaş, sözleşmeli er ve astsubay alımı ile ilgili başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin söz konusu yapılan son açıklamaları sizler için bu haberimiz üzerinde derledik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

DAHA ÖNCE İSTENİLEN ŞARTLAR NELERDİ?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (08 Kasım 2013 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de BoyKilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)