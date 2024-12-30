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Ekonomi

Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında 3 bin 540 astsubay istihdam edilecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 340, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 200 olmak üzere 3 bin 540 astsubayın istihdam edileceğini duyurdu.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:53 - Güncelleme:
Jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında 3 bin 540 astsubay istihdam edilecek
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 107'si erkek, 233'ü kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 340 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 175'i erkek, 25'i kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Başvurular bugünden itibaren, 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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