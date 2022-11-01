Japon devinden Türkiye kararı: Vefa borcumuzu ödeyeceğiz

Dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinden Mitsui O.S.K. Lines (MOL), son iki yılda elde ettiği rekor kârlılığı, büyük yatırımlarla perçinlemeye hazırlanıyor. Şirketin yeni yatırımlarının önemli adreslerinden biri de pandemi döneminde büyük destek gördüğü Türkiye olacak.

JAPON DEVİNDEN TÜRKİYE KARARI

MOL Türkiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlediği bir toplantıda iş ortakları ve müşterileriyle bir araya geldi. MOL Türkiye Genel Müdürü Satoshi Katada'nın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, MOL Global Direktörü Kenta Matsuzaka, MOL Avrupa ve Afrika Temsilcisi Tatsuro Watanabe de katıldı. Toplantıda Dünya Gazetesi'nin sorularını cevaplayan MOL yöneticileri, Japonya merkezli şirketin Türkiye pazarına yönelik yatırım planlarını açıkladı.

Küresel ticaret yükünün yüzde 80'den fazlasının taşındığı denizyolunda, pandemiyle birlikte yaşanan konteyner krizi, navlunda rekor artışların yaşanmasına neden olmuştu. Bu dönemde diğer birçok armatör gibi MOL de tarihi kârlılıklara imza attı. MOL Global Direktörü Kenta Matsuzaka, armatörlerin son iki yılda elde ettiği bu yüksek kazançlar sayesinde büyük yatırımlar yapma fırsatı bulduğuna dikkat çekerek, bu konuda özellikle gelişmiş ülkelere yöneldiklerini söyledi. Bu ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Bu konuda MOL Türkiye Genel Müdürü Satoshi Katada da özel bir çaba harcıyor.

"TÜRKİYE'DE YENİDEN DOĞUŞ"

MOL, Türkiye'de denizcilik alanında farklı yatırım fırsatını değerlendiriyor. Şirket, 'Türkiye'de yeniden doğuş' sloganı ile ilk yatırımını da duyurdu. MOL Grup tarafından Asya denizlerinde işletilen Japon Multi-Purpose Handybulker ve Drybulk gemileri, Medmol Carriers markasıyla MOL Türkiye ekibi tarafından Akdeniz'de yeni seferlerine başlayacak.

VEFA BORCUNU YATIRIMLA ÖDÜYOR

Türkiye'nin pandeminin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşıyla tedarik zincirinde parlayan yıldızı, MOL'ün yatırımda rotayı Türkiye'ye çevirmesindeki tek neden değil. Pandemi döneminde Japonya'nın Türkiye'den ve Türk şirketlerinden gördüğü destek de bu noktada etkili olmuş.

Kenta Matsuzaka, "Pandemi döneminde diğer birçok ülke sınırı kapatmıştı. Türkiye ise açıktı. Gemi personeli değişimlerimizi Türkiye'de yaptık. Türkiye bu konuda alternatif olarak öne çıktı. Diğer yandan, Türk tersaneleri bu dönemde bakım-onarım konusunda önemli bir alternatif oldu. Artık düzenli olarak buraya geliyoruz. Türkiye, son dönemde havayolunda da önemli bir rol üstlendi. Geçen yıl yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda da birçok sporcu Türkiye üzerinden Japonya'ya ulaşım sağladı. Olimpiyatlar ülkemiz için çok önemliydi ve THY bunu destekledi. Hatta bu destekten dolayı THY yöneticisine Japonya'da şeref madalyası verildi. Dolayısıyla Türkiye, Japonya için çok değerli bir ülke" açıklamasını yaptı ve "Türkiye'nin bize yaptıkları iyiliklerin karşılığını vermek lazım" dedi.

RUSYA YATIRIMLARI ASKIYA ALINDI

Kenta Matsuzaka, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yakın bir zamana kadar önemli bir pazar olarak gördükleri Rusya'daki yatırımları askıya aldıklarını söyledi. Matsuzaka, "Aslında bizim Rusya'da enerji yatırımlarımız çok fazlaydı. Ama savaşın etkisiyle bu ülkede ileriye dönük büyük adımlar atamıyoruz" dedi.

AFRİKA'YA TÜRK ŞİRKETLERİYLE AÇILACAK

Japon MOL, yatırım planladığı Afrika'ya pazarına Türk şirketleriyle açılmayı planlıyor. MOL Avrupa ve Afrika Temsilcisi Tatsuro Watanabe, "Türk firmalarının Afrika'da tecrübeleri var. Bu pazarı Japonlardan daha iyi biliyorlar. Ama bizim de hem marka gücümüz var hem de küresel gücümüz fazla. Bu konuda Türk şirketleri ile Afrika'da beraber bir lojistik ağı oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

KARADENİZ HOLDİNG'LE KURDUĞU KARMOL BÜYÜYOR

MOL'ün Karadeniz Holding iştiraki olan Karpowership ile Karmol adında iş ortaklığı var. Karmol, yeni yatırımlarla global büyümesini sürdürüyor. Özellikle Afrika ülkelerinde önemli bir enerji ihtiyacını karşılayan Karmol, ilk yüzer gazlaştırma ünitesini (FSRU) de bu yılın başında müşterisine teslim etmişti. Ayrıca MOL dünyanın en büyük LNG filosuna sahip.