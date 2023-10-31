Japon firmadan yeni hamle! Türkiye'de üretmeyi planlıyorlar

Japon motor üreticisi Yanmar Holding'in Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine AŞ, İzmir'in Torbalı ilçesindeki üretime başlayan tesisiyle Türkiye'deki üretimini 3, ihracatını ise 10 kattan fazla artırmayı hedefliyor.

Yanmar Turkey Makine AŞ Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Müdürü Murat Balkan Kanbir, AA muhabirine Türkiye'nin dünyanın en büyük 4. traktör pazarı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin potansiyeli dolayısıyla 2017'de Türkiye'de yatırım kararı almasıyla başlayan süreçte firmanın iş kollarından tarımda da atılım yapıldığını, bu doğrultuda ilk tesisin İzmir Menderes'te açıldığını anlatan Kanbir, Türkiye'deki müşterilerin talepleri, ihracat hedefleri ve teknik yeterliliği artırma arzuları nedeniyle eylül ayında Torbalı'daki yeni tesisin devreye alındığını söyledi.



Kanbir, Torbalı yeni tesis sayesinde yıllık 2 bin 500 adet olan üretim kapasitesinin 8 bin 500'e çıktığını dile getirerek, "Türkiye'nin potansiyeline, genç nüfusuna ve yapabilirliğine inandığımızdan dolayı Türkiye'yi üretim ve iş geliştirme üssü olarak belirledik." dedi.

Kanbir, günde 35 traktör üretilebilecek kapasitede olan yeni tesiste istihdamın 100 civarında olduğunu, bu sayının birkaç yıl içinde 400'e ulaşmasını planladıklarını ifade ederek, "Burada motor, transmisyon, şanzıman gibi yurt dışından getirilen ana komponentlerin yerlileştirilmiş olan lastik, jant, akü gibi ürünlerle montajını gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İhracatta yaşanan gelişmelerin kapasitede büyümeyi getirdiğini aktaran Kanbir, "2022 yılında başladığımız traktör ihracatı hamlesi yaklaşık olarak 400 adedi bulmuş durumda. 8 bin 500'e ulaştığımız noktada ise yurt içi pazar yüzde 50, yurt dışı pazar yüzde 50 olmak üzere üretimlerimizi buradan karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kanbir, tesisin Avrupa pazarına odaklanacağını, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerine de hizmet vermeye başlayacaklarını kaydetti.

Tesiste Avrupa ve iç pazara sunulan Yanmar YM serisi ve hissedarı olunan Solis marka traktörlere ilave olarak çok amaçlı kompakt Yanmar SA serisi ve insansız otonom sürüş özelliği olan Yanmar YT serisinin de üretilmesinin planlandığını aktaran Kanbir, şu bilgileri verdi:

"Avrupa'da üretimi gerçekleştirilen modellerden birisi Yanmar'ın YT serisi. 'Robot traktörler' olarak geçiyor. Sürücüsüz, komutları algılayabilen bir traktör. Bu tesise taşınmamızla birlikte YT traktörlerinin Türkiye'de üretiminin sorumluluğunu almayı planlıyoruz. Avrupa'nın talep ettiği otonom traktörleri Türkiye tesislerimizde üretmeyi planlıyoruz."

Kanbir, Türkiye pazarında yeni olduklarını, Solis markasıyla yüzde 2,6, Yanmar olarak da binde 1 civarında pazar payına sahip olduklarını söyleyerek, yıllık ortalama 55-60 bin traktörün satıldığı Türkiye pazarında orta vadede yüzde 10'luk pazar payı hedeflediklerini sözlerine ekledi.