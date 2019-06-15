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Japonya ile serbest ticaret masada

Japonya ile uzun süredir devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde sona geliniyor. Tokyo temasları sırasında Japon tarafıyla görüşme yapan Bakan Pekcan 17 Haziran’da toplantı yapılacağını söyledi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini belirterek, “Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerinde çalışıyoruz ve son zamanlarda bu adımlar daha da yoğunlaştı” dedi. Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pekcan , Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.        

ADIMLAR YOĞUNLAŞTI

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4.6 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, son zamanlarda ilişkilerde görülen artış eğilimine rağmen ikili ticarette bir dengesizliğin söz konusu olduğuna işaret etti. Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini vurgulayarak, Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve son zamanlarda bu adımların daha da yoğunlaştığını bildirdi. Japon Bakan ile Davos Zirvesinde bir araya geldiklerini, Paris’te gerçekleştirilen OECD toplantılarında da görüştüklerini ifade eden Pekcan, ayrıca teknik delegasyonun 21-24 Mayıs’ta Japon heyetiyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.  

GÖRÜŞME YAPILACAK

Heyetlerin 17 Haziran’da yeniden toplanacaklarına işaret eden Pekcan, “STA görüşmelerinde her ülkenin hassas olduğu noktalar bulunuyor. Siz kendi ülkeniz için en iyisini istiyorsunuz, karşı taraf da kendi ülkesi için en iyisi istiyor. Dolayısıyla ortak bir noktada adım adım ilerliyoruz ama çok sıkı takip ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, Türk ve Japon firmalarının Türkiye’de ve Japonya’da daha fazla yatırım yapmalarını ve her iki ülkenin ürünlerinin daha rahat pazar bulmasını sağlayacak. STA imzalanması halinde Türkiye global ölçekte üretim yapan Japon firmalarının değer zincirlerinde yer almış olacak” dedi.

Pekcan, G20 temasları kapsamında Kanada Ticaret ve İhracatın Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlatarak, “Bu anlaşma sadece siyasi düzeyde değil, aynı zamanda iş dünyası açısından da önemli bir platform olacak. Bu kapsamda karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılması yönünde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Brexit sonrası bakan yol haritasına geliyor

Japonya’da İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile görüştüklerini anlatan Pekcan, “Bakan Fox, Ankara’ya gelecek. İkili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi Brexit dahil güncel gelişmeler ışığında değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.  Bakan Pekcan, İngiltere’nin Türkiye’nin ticaret fazlası verdiği, en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke olduğuna dikkati çekerek, “İngiltere bizim için önemli bir ülke. Anlaşmasız ayrılık olursa AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı bazı sıkıntılar olabilir. Çalışmamıza devam ederek, ticaretimizin çok fazla engellenmemesi için neler yapabiliriz kendileri ile görüşeceğiz” dedi.

25 Temmuz’da Rusya ile vize görüşülecek

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile görüşmesine de değinen Pekcan, iki ülke arasındaki ticareti daha dengeli hale getirmek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pekcan, Rusya’ya ihracatta özellikle meyve ve sebzedeki geri dönüşler noktasındaki hassasiyetleri dile getirdiklerine dikkati çekerek “Vize serbestisi konusunu da tekrar gündeme aldık. Rusya ile 25 -26 Temmuz’da Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantımız var, Rusya’nın Enerji Bakanı Alexander Novak ile ben de KEK eş başkanıyım. Ortak çalışmaların 25 Temmuz’a kadar tamamlamalarını bekliyoruz” dedi.

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