Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneğinin (ESİAD) İzmir'de düzenlediği 3. Yatırım Zirvesi'nde yaptığı sunumda, dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırımların 2008'den sonra gelişmekte olan ülkelere doğru yoğunlaştığını söyledi.

Türkiye'nin doğrudan yatırımlar konusunda Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan coğrafyadaki ülkelerle rekabet ettiğini belirten Dağlıoğlu, Türkiye'nin bu coğrafyada son 20 yıllık dönemde yüzde 9,8'lik payla en fazla yatırımcı çeken ikinci ülke olduğunu anlattı.

Sanayi, gıda, tarım ve hizmetler sektöründeki yatırımlarda Türkiye'nin bu coğrafyada açık ara lider konumda olduğunu, hizmetler sektöründe daha çok yatırım çekme imkanının bulunduğunu dile getiren Dağlıoğlu, Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarını son on yılda önceki on yıla göre 4 katın üzerinde artırdığına işaret etti.

Türkiye'nin 2003'ten bu yana yaklaşık 270 milyar dolar civarında yatırım aldığını belirten Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki döneme nominal olarak bakmak yanıltabilir bizi. Biz dünyadaki pastadan ne kadar aldığımıza bakalım. Çünkü dünyada da o yıllarda nominal değerler daha düşüktü. Biz 2002'ye kadar dünyadaki yatırımların kabaca binde 2'sini alırken, artık yüzde 1'e yaklaşmış bir payımız var. Yani performansımızı 5 kat artırdığımızı söyleyebiliriz ve bu dönemde çektiğimiz yatırımlar bizim cari açığımızın yüzde 40'ını finanse etmiş."

- BYD'NİN YATIRIM KARARI

En fazla yatırım çeken sektörün finans olduğunu, imalat, enerji, toptan ticaret ve perakendenin bu sektörü takip ettiğini anlatan Dağlıoğlu, uluslararası şirketlerin 2006-2021 döneminde istihdamın yüzde 8,8'ini, ihracatın yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'ye gelmeyi planlayan uluslararası yatırımcılar için yer seçme hizmeti sunduklarını dile getiren Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Yatırımcıyla beraber çalışıp, onların önceliklerini, paradigmalarını, parametrelerini anlayıp, kendilerine Türkiye ile ilgili sunum yapıyoruz. Yatırımcının talebi doğrultusunda farklı şehirlerdeki çalışmalara odaklıyoruz. İşte yakın zamanda komşu şehirde BYD'nin bir yatırım kararı oldu. Bunun gibi süreçler neticesinde güzel yatırım projelerini duyuyoruz. İzmir ve Manisa'da özellikle Japonya, İtalya, Romanya, İspanya gibi ülkeler tarafından ciddi bir yoğunlaşma olduğunu da görüyoruz. Otomotiv sektörü, otomotiv yan sanayi, yenilenebilir enerji ekipmanları, makine, tarım teknolojileri, enerji ekipmanları gibi alanlarda da çok yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğunu görüyoruz."