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Ekonomi

Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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BoJ, para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Buna göre, oy birliği ile alınan kararla kısa vadeli faiz oranı yüzde 0,50 seviyesinde sabit bırakıldı.

Karar metninde, Japonya ekonomisinde kısmen zayıflık görülse de orta düzeyde toparlanma yaşandığı belirtilerek, şirket karlarındaki iyileşmeyle sabit sermaye yatırımlarının artış eğilimi gösterdiği bildirildi.

Enflasyon beklentilerinin ılımlı bir şekilde arttığına işaret edilen metinde, ülke ekonomisinin, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyüme performansı sergilemesinin olası görüldüğü aktarıldı.

Metinde, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelere ve bunların Japonya'nın ekonomik faaliyeti ile fiyatlar üzerindeki etkilerinin dikkatle izleneceği ifade edilerek, özellikle, firmaların davranışlarının son zamanlarda ücretleri ve fiyatları artırmaya doğru kaymasıyla, döviz kuru gelişmelerinin fiyatları etkileme ihtimallerinin geçmişe kıyasla yükseldiği vurgulandı.

  • Japonya Merkez Bankası
  • politika faizi
  • piyasa beklentileri

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