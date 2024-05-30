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Ekonomi

Japonya'dan Türkiye'ye ''üçüncü ülke'' teklifi: Birlikte çalışalım

Japonya, Türkiye ile üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atmak istiyor... Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri ilerleyen zamanlarda global alanda daha geniş kapsamda değerlendirmek istediklerini söyledi. Takahiko, 'Sadece iki taraflı değil, Türkiye ile projelerimizi üçüncü ülkelerde de yapmak istiyoruz.' dedi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Japonya'dan Türkiye'ye ''üçüncü ülke'' teklifi: Birlikte çalışalım
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Japonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bazı Japon devlet firmalarının 1980 ve 1990'lı yıllarda Türkiye'de birçok altyapı projesi hayata geçirdiğini dile getiren Katsumata, "Hidroelektrik santralleri, köprüler ve sonra Marmaray... Bunlar bizim yaptığımız birçok projeden bazıları." dedi.

Katsumata, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin bugüne kadar çok iyi gittiğini kaydederek, "İlerleyen zamanlarda global alanda ilişkilerimizi daha geniş kapsamda değerlendirmek istiyoruz. Sadece iki taraflı değil, Türkiye ile projelerimizi üçüncü ülkelerde de yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE İLE AFRİKA'DA BİRÇOK ALTYAPI PROJESİNİ BİRLİKTE YAPABİLİRİZ"

Büyükelçi Katsumata, Türkiye ile Türkmenistan'da çok büyük doğal gaz projesi yaptıklarını belirterek, "Kafkasya'da Gürcistan'da Çalık Enerji ile Mitsubishi'nin enerji projeleri var. Aynı zamanda Afrika ülkelerinde Türkiye ile ortaklaşa hedeflerimiz var. Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizde bir sonraki boyuta atlayabiliriz. Türkiye ile çalışma alanımız giderek genişliyor." diye konuştu.

Japonya ile Türkiye arasındaki ikili ticaretin 6 milyar dolar olduğunu belirten Katsumata, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da inşaat yapıyoruz ve Türkiye ile Afrika'da birçok altyapı projesini birlikte yapabiliriz. Afrika ülkelerinde Türkiye ile yeni bir inşaat alanında projemiz var. Ayrıca, Japon ve Türk şirketleri arasında daha etkileşimli çevrim içi toplantılar yapıyoruz ve hükümetimizin Afrika'yı hedef alarak iyi bir eşleştirme yapması için girişimde bulunuyoruz."

  • Katsumata Takahiko
  • japonya
  • işbirliği

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