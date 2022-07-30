Jeep resmen duyurdu: Siyasi müdahale var, fabrikayı kapatıyoruz

Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan otomobil üretiscisi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, Jeep'in Çin'deki tek fabrikasının kapatılacağını söyledi.

Bloomberg'e göre otomobil üreticisi, Çin ile dünyanın geri kalanı arasında artan siyasi gerilimlerin yaptırımlara yol açabileceği endişeleri nedeniyle Çin'de "varlık odaklı" bir strateji uyguluyor.

Ancak Stellantis, karardan Çin Komünist Partisi'ndeki yerel politikacıların artan müdahalesini sorumlu tutuyor.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares Bloomberg'e verdiği demeçte, "Son birkaç yıldır Çin'deki iş dünyasına giderek daha fazla siyasi müdahale görüyoruz. Son zamanlarda dünyanın diğer bölgelerindeki diğer şirketlerde olduğu gibi çapraz yaptırımların kurbanı olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta şirket, devlete ait Guangzhou Automobile Group ile 12 yıllık üretim ortaklığını sonlandırdığını duyurmuştu. Tavares'in açıklamaları, bu kararı daha fazla bağlam kazandırdı.

JEEP FABRİKASININ KAPATILMASINDA GEREKÇELER

Tavares, 2022'nin ilk yarısında Çin'de Alman ve ABD markalı araç satışlarının yaklaşık beşte bir oranında düştüğüne dikkat çekti. Japon markalarında da çift haneli bir düşüş yaşandı. Bu arada, Çinli yerli şirketler aynı dönemde satışlarında artış gördü.

Tavares gazetecilere verdiği demeçte, "Batılı oyuncular için Çin'de araba satmanın giderek zorlaştığını görüyoruz. Çin pazarında kesinlikle büyük bir değişim var." ifadelerini kullandı.

Jeep'in Çin'e girişinin kayıplara neden olduğunu belirtilirken, ayrılma kararının asıl nedeninin, yerel otomotiv şirketlerini büyük ölçüde destekleyen ekonomik politikalara sahip olan Guangzhou ve Çin Komünist Partisi ile olan sıkıntılar olduğu iddia ediliyor.

Tavares, Stellantis, Jeep Cherokee, Renegade, Compass ve Grand Commander'ı (sadece Çin'de üretilen bir model) üreten ortak girişimdeki payını artıran bir anlaşma imzaladığını, ancak GAC'nin üstüne düşenleri yapmadığını ileri sürdü.

Star Gazetesi