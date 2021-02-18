Jeotermal enerjide kritik artış: Türkiye'nin ekonomisine değer katacak

AA 18 Şubat 2021 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:28

Kındap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de özel sektörün arama ve keşif çalışmalarına dahil olmasıyla jeotermal kaynak potansiyelinin artış gösterdiğini dile getirdi.

Jeotermal enerji kaynağının entegre kullanım alanlarıyla yaygınlaşmasının Türkiye'nin ekonomisine değer katacağına dikkati çeken Kındap, şöyle devam etti:

"Jeotermal enerjinin entegre kullanımının da devreye girmesiyle son yıllarda elektrik üretimi dışında şehir ısıtması, sera ısıtması, balıkçılık, jeotermal madencilik, özellikle batarya ham maddesi olarak kullanılan Lityum üretimi, termal turizm, sağlık turizmi, sebze ve meyve kurutma gibi farklı alanlarda çok fazla uygulama yaygınlaşmaya başladı. Bu alanlara jeotermalin kazandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması için dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jeotermal enerjiyle milyonlarca konut ısıtılabilir, yüz binlerce dekar modern serada tarımsal üretim artırılabilir ve bu sayede istihdama katkı sağlanabilir."

Kındap, jeotermal enerjinin gelişmeye ve yeniliklere açık bir sektör olduğuna işaret ederek, sektördeki yatırımcıların yenilikleri başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Jeotermal enerjide başlangıçta 15 megavat olan kurulu gücün 2020 sonu itibarıyla 1613 megavate ulaştığına dikkati çeken Kındap, "Jeotermal enerjideki bu gelişme küresel arenada 'Türk mucizesi' olarak adlandırılıyor. Çalışmalar, jeotermalin elektrik üretim potansiyelinin 5 bin megavat, termal kapasitesinin ise 60 bin megavat seviyesinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Jeotermal enerjinin Türkiye'deki gelişimi ve sürdürülebilirliği için çalışmalar yapmak, sektörün geleceğine yön vermek hedefiyle geçen yıl temmuzda Jeotermal Enerji Derneğini kurduklarını belirten Kındap, şunları kaydetti:

"Amacımız, jeotermal kaynakların ortaya çıkarılması, jeotermal enerjinin elektrik üretimiyle sınırlı kalmadan entegre kullanımıyla termal güç potansiyelinden de faydalanılması, termal ve sağlık turizmi, sebze ve meyve kurutma, konut ve sera ısıtma, jeotermal madencilik gibi geniş bir yelpazede jeotermal enerjinin kullanılması olacak."