JETCO Protokolüne imzalar atılıyor! Hedef 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto eş başkanlıklarında yarın yapılacak Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nda birçok alanda ekonomik bağların ve mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bolat, toplantının ardından Macar ve Türk iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

Macaristan ile ticari ve ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak JETCO 2. Dönem Toplantısı kapsamında, ticaret ve yatırımlar, üçüncü ülkelerde işbirliği, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, savunma sanayisi, enerji, ulaştırma ve lojistik, gümrükler, bankacılık ve finans, rekabet hukuku, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, KOBİ'ler, tarım ve su yönetimi, standardizasyon, metroloji, helal akreditasyon, eğitim, spor, turizm ile vize, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, yeşil ve dijital ekonomi gibi Avrupa Birliği konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki dostluk ve her alandaki yakın işbirliği JETCO, Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) gibi üst düzey toplantılar, karşılıklı ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla her geçen gün gelişiyor.

İkili ticaret hacmi son 5 yılda iki kat artışla 2025 sonunda 5,1 milyar dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından 10 milyar dolarlık yeni ikili ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bakan Bolat'ın ziyaretinde bu yolda atılabilecek yeni adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.