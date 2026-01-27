İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4113
  • EURO
    51,8107
  • ALTIN
    7050.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • JETCO Protokolüne imzalar atılıyor! Hedef 10 milyar dolar
Ekonomi

JETCO Protokolüne imzalar atılıyor! Hedef 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Budapeşte'de mevkidaşı Bakan Szijjarto ile Türkiye-Macaristan JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak. Toplantı kapsamında 'JETCO Protokolü'ne imza atılacak. İlişkilerin gelişmesi ile birlikte iki ülke tarafından 10 milyar dolarlık yeni ikili ticaret hacmi hedefi belirlenmişti.

AA27 Ocak 2026 Salı 16:16 - Güncelleme:
JETCO Protokolüne imzalar atılıyor! Hedef 10 milyar dolar
ABONE OL

Ticaret Bakanı Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto eş başkanlıklarında yarın yapılacak Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nda birçok alanda ekonomik bağların ve mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bolat, toplantının ardından Macar ve Türk iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

Macaristan ile ticari ve ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak JETCO 2. Dönem Toplantısı kapsamında, ticaret ve yatırımlar, üçüncü ülkelerde işbirliği, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, savunma sanayisi, enerji, ulaştırma ve lojistik, gümrükler, bankacılık ve finans, rekabet hukuku, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, KOBİ'ler, tarım ve su yönetimi, standardizasyon, metroloji, helal akreditasyon, eğitim, spor, turizm ile vize, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, yeşil ve dijital ekonomi gibi Avrupa Birliği konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

İKİLİ TİCARETTE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki dostluk ve her alandaki yakın işbirliği JETCO, Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) gibi üst düzey toplantılar, karşılıklı ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla her geçen gün gelişiyor.

İkili ticaret hacmi son 5 yılda iki kat artışla 2025 sonunda 5,1 milyar dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından 10 milyar dolarlık yeni ikili ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bakan Bolat'ın ziyaretinde bu yolda atılabilecek yeni adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler: Genç kadının başına ütüyle vurup bıçaklamış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.