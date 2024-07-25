Jovanovic: Daha önce Türkiye, Batı ile Doğu arasında bir köprü görevi görüyordu şimdi...

Sırbistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, ülkesinin Ankara Büyükelçiliği'nde Anadolu Ajansı (AA) muhabirine Türkiye-Sırbistan ilişkileri, Türkiye görevindeki hedefleri ve Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Jovanovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e kendisine Büyükelçilik görevinde güvendiği için teşekkür etti.

Jovanovic, Vucic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi "olağanüstü" olarak nitelendirerek, bu nedenle Türkiye'de görev yapmanın "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

Güven mektubunu hızlıca sunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği onay dolayısıyla minnettarlığının altını çizen Jovanovic, bunun iki ülke arasındaki iyi niyet ve dostluğun göstergesi olduğunu kaydetti.

- TİCARET HACMİ ARTIRILMAK İSTENİYOR



Jovanovic, "(Türkiye-Sırbistan) İlişkileri bu seviyede tutmak ve her iki Cumhurbaşkanının gösterdiği güvene layık olmak için her şeyi yapacağım." dedi.

Güven mektubunu sunduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu aktaran Jovanovic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemde, Sırbistan'ın ve tüm vatandaşlarının çıkarlarını temsil edeceğimi vurguladım." diye konuştu.

Jovanovic, görevinin, iki ülkenin politikalarını takip etmek ve anlaştıkları kararları uygulamak olduğunu söyledi.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde ekonomik işbirliğinin öneminin altını çizen Jovanovic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2,3 milyar avro olduğunu, bunu 5 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Jovanovic, Türk iş insanlarının Sırbistan'daki yatırımlarının 2023'te 400 milyon dolara ulaştığını belirterek, 5 milyar avro hedefine yakında ulaşılacağını umduğunu bildirdi.

- İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE ÖVGÜ



İki ülke arasındaki ilişkilerin Sırbistan ve Türkiye tarafından "altın çağ" olarak nitelendirildiğini belirten Jovanovic, Türkiye-Sırbistan diplomatik ilişkilerinin eskiye dayandığını vurguladı.

Jovanovic, Türkiye ve Sırbistan arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek, "Son birkaç yıllık dönem, iki ülke arasındaki ilişki tarihinde en parlak dönemlerden biri olarak kabul ediliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin güncel uluslararası düzende önemine değinen Jovanovic, "Türkiye'nin öneminin ve etkisinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce Türkiye, Batı ile Doğu arasında bir köprü görevi görüyordu. Şimdi Ukrayna, İsrail, Gazze ve benzer krizlerle karşı karşıya olduğumuz anda Türkiye çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Jovanovic, Türkiye'nin arabulucu ve uzlaştırıcı role sahip olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla farklı konumlarımızın olduğu sözde Kosova konusunda bile Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunun çözümünde barışçıl diyaloğu savunması bizim için çok önemli." dedi.

- TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI SİSTEMDEKİ ÖNEMİ



Büyükelçi Jovanovic, Sırbistan'ın Kiev Büyükelçiliği görevinde bulunduğu zamanda "Karadeniz Tahıl Girişimi"nin imzalanması gibi önemli gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Jovanovic, Türkiye'nin altyapı projeleri, yol yapımı gibi birçok alanda ülkesinde çalıştığını belirtti.

Jovanovic, Sırbistan'ı Bosna Hersek'e bağlayacak projede de Türkiye'nin rolüne değinerek, Türkiye'nin inşaat alanındaki etkisini anlattı.

İki ülke arasında turizm alanında da "olağanüstü" işbirliği olduğunu belirten Jovanovic, "Çok sayıda Sırp vatandaşı tatil ve deniz için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den Belgrad'a kaplıcalarımızı, dağlarımızı ziyaret eden çok sayıda Türk turistlerin olduğunu, bu işbirliğinin devam etmesi ve geliştirilmesi için hala çok yer olanağın bulunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Jovanovic, Türkiye gibi önemli bir ülkede Sırbistan'ı temsil etmekten duyduğu onuru dile getirerek sözlerine son verdi.

Büyükelçi Jovanovic, 17 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak Ankara'daki görevine başlamıştı.