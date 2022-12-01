İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2022 Perşembe / 8 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6349
  • EURO
    19,4929
  • ALTIN
    1065.97
  • BIST100
    4977.64
Ekonomi

Juan Valdez'den Türkiye kararı

Kolombiya'nın ünlü kahve markası Juan Valdez, Kapadokya'da şube açacak. Juan Valdez Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Domenico Barbato, 'Türkiye'de çok büyük turizm potansiyeline sahip, markamızın etkisini ülkemizde ve dünyada görünür kılmak için Kapadokya harika bir yer.' dedi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 07:23 - Güncelleme:
Juan Valdez'den Türkiye kararı
ABONE OL

Kolombiya'nın ünlü kahve markası Juan Valdez'in Kapadokya'da şube açacağı bildirildi.

Juan Valdez Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Domenico Barbato, açıklamasında, Türkiye'deki konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok büyük turizm potansiyeline sahip, markamızın etkisini ülkemizde ve dünyada görünür kılmak için Kapadokya harika bir yer."

Kapadokya'yı yılda 3 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Barbato, "Büyümemizin bir göstergesi olarak Kapadokya'nın bu güzel manzarasına damgamızı vurup Kolombiya kahve üreticilerinin markasını götürmekten onun duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.