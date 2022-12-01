Juan Valdez'den Türkiye kararı

Kolombiya'nın ünlü kahve markası Juan Valdez'in Kapadokya'da şube açacağı bildirildi.

Juan Valdez Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Domenico Barbato, açıklamasında, Türkiye'deki konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de çok büyük turizm potansiyeline sahip, markamızın etkisini ülkemizde ve dünyada görünür kılmak için Kapadokya harika bir yer."

Kapadokya'yı yılda 3 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Barbato, "Büyümemizin bir göstergesi olarak Kapadokya'nın bu güzel manzarasına damgamızı vurup Kolombiya kahve üreticilerinin markasını götürmekten onun duyuyoruz." ifadesini kullandı.