Kabataş-Mahmutbey metro hattı için yeni trenler getirildi
İSTANBUL´un ikinci, Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu Kabataş-Mahmutbey metro hattında yeni trenler getirildi. Raylara indirilen trenlerin test sürüşü ve sinyalizasyon testleri yapılacak.
- DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2014´te başlanan Kabataş - Mahmutbey Metro Hattı çalışmalarında sona gelindi. Kabataş´tan başlayıp Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane-Nurtepe-Alibeyköy-Yeşilpınar-Veyselkarani-Akşemsettin-Kazım Karabekir-Yenimahalle-Karadeniz Mahallesi-Tekstilkent-Yüzyıl-Göztepe Mahallesi-Mahmutbey güzergahını takip edecek olan toplam 24,5 kilometrelik hattın ilk vagonları 24 Ocak 2019´da raylara indirilmişti.
Ardından sinyalizasyon çalışmalarını da başlayan hattın yeni tren sevkiyatı bugün yapıldı. 4 ayrı bölümden oluşan sürücüsüz metro vagonları sabah saatlerinde TIR´larla Tekstilkent´e yapılan ve daha sonra depo olarak kullanılacak Giyimkent - Tekstilkent İstasyonu´na getirildi.
Daha sonra vagonların her biri vinçler yardımıyla raylara indirildi. Raylara indirilen trenlerin iç testleri yapılmasının ardından test sürüşü ve sinyal testi yapılacak.
19 istasyonlu Kabataş - Mahmutbey metro hattının bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.
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