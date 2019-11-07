Kaçak balık avcılığına büyük ceza

Düzenlemelerden bazıları şöyle:

- Yasaya göre ruhsatsız ticari balık avcılığına ve balık avlarken ışık kullanmaya 50 bin TL para cezası geliyor.

- Marmara’da, boğazlarda kaçak trol çekenlerin bu fiili 2 yıl içinde tekrar işlemeleri halinde kanunda sayılan cezalara ilave olarak 1 ile 3 yıl hapis cezası verilecek.

- Su ürünlerinin göç etmesine, üremesine imkan sağlayacak su yapılarının yapılması uymayanlara idari para cezası 100 bin liradan 250 bin liraya kadar artırıldı.

- Doğal göllere, akarsulara ve denizlere yabancı tür canlıları (pirana, Amerikan veya Avrupa levreği, çim sazanı, havuz sazanı gibi) izinsiz bırakanlara, bu kişi gerçek kişi ise 10 bin lira, kurumsal ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

- Deniz patlıcanı, akivades ve sülük gibi su ürünlerini kaçak yollarla yurt dışına kaçıranlara ilk seferinde 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.- Ayrıca nakil vasıtalarına ve av araçlarına el konularak, aykırılığın 2 yıl içinde tekrarı halinde 1-3 yıl hapis cezasına hükmedilecek.

- Dinamitle, zehirli kimyasal maddelerle veya elektrikle balık avcılığı yapanlara 3 bin 292 lira olarak uygulanan para cezası da 10 bin liraya çıkarıldı.