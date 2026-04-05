Ekonomi

Kaçak yapılaşmaya karşı mücadele! Tarlaya bungalov ve bağ evi dönemi bitti

Tarım arazilerindeki kaçak yapılaşmaya karşı mücadele başlatıldı. Bağ evi, bungalov ve konteyner gibi izinsiz yapıların yıkımı için süreç devreye girdi. Verilen süre içinde kaldırılmayan yapılar kamu eliyle yıkılacak.

ABDULLAH POLAT5 Nisan 2026 Pazar 08:18
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle tarım arazilerindeki kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldı. Bağ evi, bungalov ve konteyner gibi izinsiz yapıların yıkımı için süreç resmen devreye girerken, verilen süre içinde kaldırılmayan yapılar kamu eliyle yıkılacak. Yıkım masrafları ise doğrudan yapı sahiplerinden tahsil edilecek. Düzenlemeye göre, izinsiz yapıların kaldırılması için belirli süre tanınacak, bu süreye uymayanlara para cezaları uygulanacak. Bağ evi yapımına da sıkı kurallar getirildi. Buna göre en az 5 dönüm arazi şartı aranacak, yapı büyüklüğü ise 30 metrekareyi geçemeyecek. Bir parselde yalnızca bir ev yapılmasına izin verilirken, aynı kişinin aynı bölgede birden fazla bağ evi sahibi olmasının önüne geçilecek.

PARSELLER KÜÇÜLTÜLEMEYECEK

Yeni yönetmelikle "Toprak Koruma Kurulu"ndan onay alınmadan hiçbir yapı inşa edilemeyecek. Ayrıca başvurularda, planlanan yapının tarım arazisi dışında başka bir alanda yapılıp yapılamayacağı da değerlendirilecek. Düzenleme, tarım arazilerinin küçük parsellere bölünerek satılmasına da yaptırım getiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
