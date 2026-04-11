CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yönetimindeki belediyede, mecliste kabul edilen resmi tarifelerin tahrif edilerek vatandaşa ortalama yüzde 48.5 oranında kaçak zam yansıtıldığı ortaya çıktı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın, kaçak zammı belgeleriyle ifşa etmesinin ardından CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sehven hata olmuş, incelenip iade edilecek" açıklaması yaptı.

Ünlüce'ye tepki gösteren Albayrak, "Meclisin onayladığı rakamları sistemde yüzde 48,5 artırmak nasıl sehven olabilir?" ifadelerini kullandı. Albayrak, bu durumun hatadan ziyade bilinçli bir operasyon olduğunu vurguladı. Komisyon kararlarındaki imza düzeninin bozulduğunu ve sayfalarda parafların eksildiğini belirten Albayrak, resmi evrak taleplerine 2 gün sonra cevap verilmesinin, bu süreçte "evrakların aslına uygun olmayan biçimde yeniden düzenlendiği" şüphesini güçlendirdiğini ifade etti.

YARGIYA TAŞINDI

"Resmi belgede sahtecilik" ve "meclis iradesini baypas etme" suçlamalarıyla yargıya taşınan skandalda; AK Parti, haksız tahsilatların iadesi ve sorumluların hesap vermesini istedi.

AK Parti İl Başkanı Albayrak, "Şeffaf yönetim vaat eden CHP'li yönetim, meclisin onayladığı rakamları sistem üzerinden usulsüzce artırarak vatandaşa darbe vurdu. CHP'li belediyenin 'şeffaf yönetim' vaadinin nasıl bir 'evrak tahrifatına' dönüştüğünü tüm Eskişehir gördü" sözleri ile anlattı.

AK Parti, vatandaşın mağdur edildiği skandalı yargıya taşıdı.

SEHVEN OLMUŞ!

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), fahiş fiyat artışını itiraf etti. Yapılan açıklamada; "Tutarların hesaplanmasında esas alınan baz yıl yönünden 2025 yerine sehven 2024 tarifesi üzerinden hesaplandığı tespit edilmiştir" denildi.

İŞTE FAHİŞ FARKLAR

Keşif Ücreti: Teklifte 305 TL iken, 450 TL fatura edildi.

Sayaç Sökme-Değiştirme: 6.640 TL iken, 9.865 TL'ye yükseltildi.

Su açma ücreti: 225 TL yerine 332 TL olarak tahsil edildi.

Meclisi baypas edip vatandaşı çarptılar

AK Parti harekete geçti