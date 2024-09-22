KADEM'in ''İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı'' ödülleri verildi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde bu yıl 8.'si düzenlenen "İnovasyonda Kadın Programı"nda finale kalan 31 kadın girişimci arasından dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetinin değerlendirmesi sonucunda, girişimci kadınların geliştirdiği projelerden 6'sı toplamda 1 milyon TL ödüle layık görüldü. Düzenlenen törende başarılı olan girişimcilere ödüllerini, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İstanbul Valisi Davut Gül ile KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNDE ÖNCÜ MARKALARDAN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ

Törende konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Lübnan'da telsizlerin ve çağrı cihazlarının infilak ettirilmesi yoluyla düzenlenen suikastlara değindi. Filistin'deki soykırıma benzer olarak insanları hedef alan bu saldırıların, ülkelerin teknoloji alanında söz sahibi olmalarının ve bağımsızlaşmalarının ne denli önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin, 'Millî Teknoloji Hamlesi' ile bu alanda ciddi bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bu bağlamda KADEM "İnovasyonda Kadın Programı"nı 'stratejik bir hamle' olarak gördüklerini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler kadınların yer almadığı bir inovasyon ekosisteminin eksik kalacağını düşünüyoruz. Ve bu büyük değişime sadece uyum sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda dönüşümün aktörü ve yönlendiricisi olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bilimden teknolojiye, sanattan sanayiye, pek çok sektörde çeşitlilik artarken, girişimcilik de bu zenginlikten payını alıyor. İş dünyasında fikir gücünü öne çıkaran yenilikler, inovasyonla değer kazanıyor. KADEM olarak, sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dâhil etmeyi amaçlıyoruz. İnovasyonda Kadın Programı'nı, bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak görüyoruz. 'İnovasyonda Kadın' çalışmamız, 8. dönemimizde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü Proje' olarak onaylandı. Yani projemiz, 'program' statüsüne kavuştu. İnovasyonda Kadın Programımızın büyüyerek, zenginleşerek uzun yıllar devam etmesini, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde öncü markalardan biri olmasını diliyorum."

BAŞARILI OLAN 6 GİRİŞİMCİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

KADEM İnovasyonda Kadın kampına katılan girişimci kadınlara, profesyonel bir ekip tarafından, şirket kurma ve projelerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler verildi. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleriyle seçilen 6 başarılı girişimci adayına, bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda, toplamda 1 milyon TL para ödülü verilecek.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN PROJELER

Ön Kuluçka kategorisinde ödül alan girişimciler ve projeleri:

* Birincilik ödülünü Merkür Savunma projesi ile katılan Melike Bağcı kazandı. Bağcı, 225 bin TL'lik birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun elinden aldı. Bağcı'nın geliştirdiği proje ile; savunma alanında siber güvenlik, bilgi güvenliği, sinyal istihbaratı, elektronik harp, insansız hava araçları ve diğer otonom araçların güvenliği ve düşman unsurlarca yapılabilecek saldırıların önlenmesine yönelik giyilebilir 'drone savar' ürünleri geliştirmek.

* İkincilik ödülünü HER projesi ile katılan Selen Tavtın kazandı. Tavtın, 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı. Tavtın'ın geliştirdiği proje ile; BioCell teknolojisi yardımı ile dericilik sektörü için, geri dönüştürülebilir, döngüsel ve sürdürülebilir; sıfır atık ve doğal dokusuyla deriye benzer biyomalzeme üretimini hedeflenmekte.

* Üçüncülük Ödülünü ise Palgae projesi ile katılan Eylül Er kazandı. 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in takdim ettiği Eylül Er, geliştirdiği projeyle; alg bazlı, karbon emisyonu düşük, biyobozunur ve doğa dostu biyohammadde üreterek kullanılan elastik ambalajlamaların toprakta mikroplastik oluşturmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kuluçka kategorisi ödül alan girişimciler ve projeleri:

* Birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesiyle katılan Gizem Uysal kazandı. Uysal'a 225 bin TL'lik birincilik ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Uysal'ın tarım teknolojileri ile çevre teknolojileri alanında geliştirdiği Helios projesi ile; ileri teknolojik malzemeler kullanarak havadan karbon yakalayıp, bu karbonu seralarda tarımsal verimliliği artırma yönünde kullanılması hedeflemekte.

* İkincilik ödülünü Advoard Robotics projesi ile katılan Pınar Oğuz Ekim kazandı. Ekim'e 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan verdi. Ekim, otonom araç teknolojileri ve yapay zekâ lojistik teknolojileri alanında geliştirdiği Advoard Robotics ile; Birbirinin konum ve rota bilgisinden haberdar olarak, iş birliği içinde hareket eden, tamamen otonom mobil filo robotları ve yazılımları geliştirmekte.

* Üçüncülük ödülünü ise BIOPROBIF projesi ile Havva Bozkurt kazandı. Bozkurt, 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in elinden aldı. Bozkurt'un tarım ve gıda teknolojileri alanında geliştirdiği BIOPROBIF projesi ile; Probiyotik (probif) bakteri tabanlı yenilenebilir gıda ambalajı biyoplastik ürünlerin kullanımı ile plastik atıkları ve karbon emisyonunu azaltacak alternatif bir ürün geliştirilmesi hedeflenmekte.

Birincilere ayrıca uluslararası önemli girişimcilik etkinliklerinden birine (Web Summit, Slush, CES vb.) katılım desteği verilecek.

KADEM 'İNOVASYONDA KADIN' PROJESİYLE 16 KADIN KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

KADEM İnovasyonda Kadın Programı'na 2015 yılından bu yana 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci, girişimcilik kampına katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16'sı kendi şirketini kurdu ve 6'sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.

GİRİŞİMCİLİK KAMPINDA KADINLARA VERİLEN DESTEKLER

KADEM İnovasyonda Kadın Kampı'nda her sene girişimcilere, açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkânı sağlanıyor. Ulusal ve uluslararası projelere başvuru mentorluğu ile dijital gazetelerde fotoğraf/video tanıtım olanaklarının da sağlandığı girişimciler, finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişebiliyor.