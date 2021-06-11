Kadın girişimcinin devlet desteğiyle büyüttüğü meyve sebze kurutma tesisi, törenle açıldı

AA 11 Haziran 2021 Cuma 17:35 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 17:35

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, Kuyucak Kaymakam Vekili Sedat Sırrı Arısoy ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk katıldı.

Yasemin Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Mahallesi'nde babasına ait bahçedeki incirleri kurutup sosyal medyada satışını yaparken 2 yıl önce KOSGEB'den 90 bin liralık destek alarak 200 metrekarelik işletmesini kurduğunu belirtti.

Son olarak TKDK'den aldığı 400 bin liralık destekle tesisi büyüttüğünü ve günlük 1,5 ton olan kurutma kapasitesini 5 tona çıkardıklarını belirten Korkut, "Artık hedefimiz ihracat. Ürünlerimizi yurt dışına göndererek ülkemize göre katkı sağlamak istiyoruz. İhracata yönelik bu desteği almamız çok önemliydi. Hem tesisi yeniledik hem de makine sayımızı artırdık. 7 ay gibi bir sürede bitirmiş olduk. Devletimizin kadın girişimcilere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Korkut, kadınların başaramayacağı bir işin olamayacağını belirtirken, kadınları devletin verdiği desteklerden yararlanmaya çağırdı.