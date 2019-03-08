Kadın istihdamına % 41’e ulaşmak

KADEM’in Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında ‘Demografik Dönüşüm ve Kadın’ başlıklı ‘5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi’ düzenlendi.

YÜZDE 34’E ÇIKTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005 yılında 5 milyon 108 bin olan kadın istihdamını, 2018 yılında 9 milyona çıkardıklarını belirterek “Aynı dönemde, yüzde 23.3 olan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34.1’e yükseldi. Hedefimiz, inşallah, bu oranı 2023 yılına kadar yüzde 41’e ulaştırmak” dedi.

Selçuk “Bir taraftan kadın istihdamını, kadının iş gücüne katılımını teşvik ederken, diğer taraftan kadının aile ile iş hayatı arasındaki uyumunu kolaylaştırıcı tedbirler almayı ihmal etmiyoruz. Evde bakım desteği, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma izni gibi uygulamalarla kapsamı genişlettik. Erken doğum halinde doğumdan önce kullanılamayan sürelerin doğum sonrasına eklenmesi imkanını getirdik. Doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadın sigortalılarımıza, 3 çocuğa kadar her bir çocuk için çalışamadıkları 2 yıllık süreyi borçlanma hakkı verdik” diye konuştu.

Toplantıda konuşan KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise “Toplumsal cinsiyet kavramı kadın ve erkeğin biyolojik özelliklerinin dışında, onlara toplumsal olarak yüklenen rolleri ifade etmek için öne sürülmüş bir terkiptir. Cinsiyet kavramını fıtrata aykırı şekilde kurgulayarak, cinsiyetin bir tercih meselesi olduğunu iddia edenlerin de toplumsal cinsiyet kavramını kullanmaya başlaması, kafa karışıklığına sebep olmaktadır” dedi.

SERTİFİKA DAĞITILDI

Konuşmaların ardından ilk üçe giren bildirilerin sahiplerine sertifikaları verildi. Kongrenin açılışına, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.