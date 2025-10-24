Kadın istihdamında 2 yılda rekor artış... Bakan Işıkhan: Türkiye'nin kalkınma gücüdür

Bakan Işıkhan, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen "Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Kapanış Programı"nda konuştu.

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Mardin'de iş dünyası ve emektarlarla bir projeyi daha başarıyla nihayete erdirmiş olmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Işıkhan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde il il, ilçe ilçe, ülkemizin her bir köşesi için durmaksızın koşturuyor, çalışıyor ve üretiyoruz." dedi.



Işıkhan, Bakanlık olarak kadın istihdamını büyütmek ve güçlendirmek için faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceklerini, kadınların üretimde ve toplumsal hayatta varlığının daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:



"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla 2024 yılının şubat ayında İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz, kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmelerini sağlayacak İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesi'ni başlatmıştık. Çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın iş gücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele, Bakanlık olarak en önemli çalışma alanlarımızdan birisi. Özellikle vurgulamak isterim ki kayıt dışılık, tüm çalışma hayatı sistemini, özellikle de kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sömürüsüdür. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İş Pozitif Projesi ile bu tablonun önüne geçme hedefimizde hamdolsun başarılı sonuçlar aldık."

"BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 634 BİN 56 KADININ İŞE YERLEŞMESİNİ SAĞLADIK"

Kadınların, çalışkan ve üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gence aş ve iş kapısı olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Sayın Emine Erdoğan'ın da katılımıyla bu program kapsamında bugüne kadar 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdık. Yine aynı dönemde kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek amacıyla iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Bu kapsamda 81 bin 279 engelli kadın danışana 'Engelli iş koçluğu' hizmeti sunduk. 71 bin 185 kadının ise 'İş kulübü' hizmetleri kapsamında İŞKUR'dan yoğun danışmanlık desteği alarak, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında teorik ve pratik bilgiler edinmelerini sağladık. 76 bin 855 kadın, İşbaşı Eğitim Programları ile Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağladı. 227 bin 998 kadın, Toplum Yararına Programlardan ve 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programı'ndan (İUP) faydalandırılmıştır."

Işıkhan, bu yıl şubat ayında uygulamaya başladıkları İşgücü Uyum Programı'nın bir parçası olan İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanan öğrencilerin yüzde 61'ini ise kadınların oluşturduğunu, program boyunca "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ve "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" gibi çeşitli projelerle bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirdiklerini anlattı.

Bakan Işıkhan, bu rakamların sadece bir projenin sonucunu değil, aynı zamanda ülkede çalışan ve üreten insan kaynağı potansiyelinin büyüklüğünü, ayrıca kadınların azmini, kararlılığını ve yeteneklerini gösterdiğini ifade etti.

Işıkhan, bu anlamda özellikle salonun girişinde, atölyelerinde ürettiklerini sergileyen, pazarlayan ve katma değer yaratan Mardin'in çalışkan kadınlarına şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıllık zaman diliminde, kayıtlı kadın istihdamında önemli bir ivme yakaladıklarını söyleyen Işıkhan, bu sonuçların kadınlar başta olmak üzere çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"KAYITLI İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALARI HASSASİYETLE YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Işıkhan, projenin başlangıcından bugüne kadar katkı sağlayan İŞKUR Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Samet Güneş ve ekibine, bu programın düzenlenmesinde emeği geçen İŞKUR İl Müdürlüğüne ve bu sürece katkı sağlayan, projenin fikrini oluşturan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya teşekkür etti. Işıkhan, tüm bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, işveren örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, tüm üreticilere ve kooperatiflere de projeye destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

"Kadınlara olan desteklerinden dolayı, ülkemizde kadınlara sosyal, ekonomik, hukuki özgürlüklerinin ve hak ettikleri imkanların teslimi hususunda ömürlük bir mücadele veren Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza ve projeye desteklerinden dolayı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum." diyen Işıkhan, Cumhurbaşkanı'na dünya çapında verdiği mücadeleyle Gazze'de ateşkesin imzalanmasına sunduğu katkıdan dolayı da teşekkür etti.

Işıkhan, yorulmadan, azimle, kararlılıkla, büyük bir fedakarlıkla milli kalkınma mücadelesine yüreğiyle, alın teriyle destek veren kadınları temsilen bu salonu dolduran kadınlara teşekkür ettiklerini belirtti.

"Bakanlık olarak yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonu için kayıtlı istihdama yönelik çalışmaları hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz." diyen Işıkhan, iş gücü potansiyelinin ekonomiye aktif entegrasyonu için bugünün şartlarına uygun yeni projeleri, esnek yeni nesil çalışma modellerini, yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan yeni uygulamaları geliştirmeye de devam edeceklerini söyledi.

"KADINLARIN GÜÇLENMESİ, TOPLUMUMUZUN REFAHINI VE İLERLEMESİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEKTİR"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da kadına duydukları saygı ve verdikleri kıymetin ecdattan miras kalan en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, bu emanete sahip çıkmanın, kadınların haklarını gözetmenin ve onlara her alanda daha güçlü bir gelecek sunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

"Kadın, eştir, annedir ve ailenin kalbidir. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur ve millet güçlü olur. İşte bu yüzden güçlü kadın, güçlü aile, toplum ve Türkiye diyoruz. Kadın gelişirse toplum da gelişir anlayışına inanıyoruz ve biliyoruz ki kadınların güçlenmesi, toplumumuzun refahını ve ilerlemesini doğrudan etkileyecektir." diyen Akkoyun, İş Pozitif Projesi'nde de özellikle kadınların esnek çalışma koşulları ve destekleyici politikalar çerçevesinde iş-aile yaşam dengesini kurmalarına olanak tanıyarak kadın emeğinin iş hayatına kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da Türkiye'de son yıllarda kadının iş gücüne katılım oranının arttığını belirterek, bunun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ailenin korunmasının önemine işaret eden Kılıç, "Üreten, ürettikçe hem güçlenen hem de güçlendiren gözümüzün nuru kadınlarımıza istihdam imkanı sağlamak hepimizin görevi. AK Parti hükümetlerimiz eğitimden istihdama kadınlara hak ve fırsatlardan yararlanmaları için kapsamlı destek sunuyor. Kadınların her alanda önlerine çıkan engelleri kaldırmak için de var gücümüzle bugüne kadar çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA BİNLERCE KADIN BU PROGRAM SAYESİNDE İSTİHDAMLA BULUŞMUŞTUR"

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta da kadınların üretim gücünün aslında bir kalkınma gücü olduğunu söyledi.

Her alanda olduğu gibi istihdamda da kadının yerini güçlendirmek için büyük bir iradeyle çalıştıklarını dile getiren Usta, şunları kaydetti:



"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katılımlarıyla 9 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 'İş Pozitif Programı' bugüne kadar ülkemizin birçok ilinde tanıtım fuarlarıyla kamuoyuna sunulmuştur. 6 ilimizde ve bugün yine Mardin'de bu tanıtım etkinliklerini düzenlemiş, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği protokollerinin imzalanması yönünde de çalışmalar yürütülmüştür. Kadınların kariyer planlamalarını destekleyen bu program, kadın emeğini görünür kılan, potansiyelini ekonomiye kazandıran çok kıymetli bir projedir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kadın bu program sayesinde istihdamla buluşmuş, kendi ayakları üzerinde durarak ailesine ve ülkesine değer katmıştır."

2023-2053 vizyonu kapsamında çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirten Usta, kadınların sahada olduğunu, ürettiğini söyledi.

Usta, "Uçak kullanan da mühendis olanımız da var. Bugün Gabar'da petrol çıkaran pek çok kadın mühendisimiz, kadın işçimiz var. Bugün sanayide teknolojiyi sonuna kadar kullandığımız büyük fabrikalarımızı Bakanımız ve ekibimizle gezdik. Söyledikleri tek bir şey var, elemana ihtiyaçları olduğu. 'Bu alana kadınlar el atarsa işlerimiz çok daha güçlenir ve büyürüz.' diyorlar. O yüzden Türkiye'nin geleceği olan kadınlara olan güvencemiz, inancımız sonuna kadar devam ediyor. Kimse bu kadınları korkutamaz. Kimse bu kadınları da geri bırakamaz." dedi.

Sadece evinde üreten değil, toplumsal hayatta üreten, başaran, elinin hamuruyla her işe karışan, her ne üretim varsa bunların hepsine müdahil olabilen, aynı zamanda evinde çocuklarıyla ilgilenebilen başarılı kadınların, annelerin, eşlerin, genç kızların bu ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Usta, Bakan Işıkhan'ın bu projeye duyduğu heyecan, tüm ekibini seferber etmesi, kadınlarla ilgili yapılacak her türlü projeye destek verilmesi talimatı sayesinde bugün bu noktaya gelindiğini söyledi.

Usta, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkenin kadınları için çalışmaya, kadınların önünü açmaya ve daha da iyilerini yapmaya, dünyada uluslararası alanda da başarılarla övünmeye devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu kadim şehirden Türkiye'ye ve dünyaya verdiğiniz mesajlar inşallah hayırlara vesile olsun. Daha nice kadının işiyle, gücüyle varoluş senaryolarını, varoluş hikayelerini görelim ve izleyelim istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından en fazla kadın istihdamı sağlayan iş insanlarına plaket verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur, iş insanları ve kadınlar katıldı.